Fonte: IPA Helena Prestes

La Casa del Grande Fratello si prepara a salutare un altro inquilino durante la puntata del reality show di Alfonso Signorini prevista per il 4 novembre. Questo sarà l’ultimo appuntamento di lunedì, dato che il programma passerà al martedì per lasciare spazio al nuovo show La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Durante l’undicesima diretta della stagione, il conduttore annuncerà quindi il terzo eliminato di questa edizione. Dopo le uscite di Clarissa Burt e Michael Castorino, e i ritiri di Ilaria Clemente ed Eleonora Cecere, il pubblico è nuovamente chiamato a scegliere chi dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia.

Chi sono i nominati del 4 novembre

La puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre è stata ricca di eventi e colpi di scena. Dopo la loro esperienza al Gran Hermano in Spagna, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono rientrati nella Casa italiana. Inoltre, il televoto ha portato a nuove immunità per Jessica Morlacchi e Helena Prestes, quest’ultima con un margine di voti risicato contro Mariavittoria Minghetti. Jessica è risultata particolarmente apprezzata dal pubblico, ottenendo il 33,91% delle preferenze.

In chiusura di puntata, sono state rivelate le nuove nomination: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Mariavittoria è stata nominata, non a sorpresa, da Shaila e Lorenzo, i quali avevano avuto un duro confronto con lei e sono stati coinvolti in una questione di censura connessa. Anche Clayton Norcross, volto noto al pubblico per il suo ruolo di Thorne Forrester in Beautiful, è stato nominato da numerosi coinquilini, tra cui Yulia, Mariavittoria stessa, Luca Giglio, e anche da Luca, Jessica e Javier che lo hanno nominato in segreto. Amanda Lecciso è stata votata da Enzo Paolo e Tommaso, chiudendo così il cerchio dei quattro candidati all’eliminazione.

Cosa rivelano i sondaggi

Stando ai sondaggi attuali, il pubblico sembra avere idee abbastanza chiare su chi merita di restare e chi rischia l’eliminazione. Secondo le proiezioni di ForumFree, Iago Garcia è il favorito per la permanenza, ottenendo un solido 34% dei voti. È un personaggio molto apprezzato, soprattutto per la sua esperienza come attore ne Il Segreto, che ha conquistato una fetta di pubblico non banale. Il confronto più serrato sembra essere tra Clayton Norcross e Mariavittoria Minghetti, entrambi attestati al 26%. Questo pareggio di preferenze suggerisce che i loro destini sono incerti e che ogni voto potrebbe fare la differenza.

Amanda Lecciso, invece, appare in una situazione critica: ha ricevuto solo il 14% delle preferenze, posizionandosi come la candidata più probabile all’eliminazione. I dati dei sondaggi indicano che il pubblico potrebbe non apprezzare particolarmente il suo percorso nella Casa, percependola come meno influente o meno in sintonia con il gruppo rispetto agli altri nominati.

Chi esce il 4 novembre

Se i dati dei sondaggi verranno confermati dal televoto, Amanda Lecciso sarebbe costretta a lasciare la casa, il che potrebbe aprire nuovi equilibri e dinamiche tra gli inquilini rimasti. Clayton Norcross, se riuscisse a salvarsi, avrebbe l’opportunità di consolidare il suo rapporto con il pubblico, dimostrando di avere un sostegno che potrebbe rivelarsi fondamentale nelle nomination future. D’altra parte, Mariavittoria Minghetti potrebbe approfittare di un’eventuale salvezza per cambiare la propria immagine all’interno della Casa e tentare di conquistare più consenso, soprattutto tra quei telespettatori che ancora non sono completamente dalla sua parte.