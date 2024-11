Fonte: IPA Amanda Lecciso

Il Grande Fratello torna in onda il sabato sera. E con un nuovo televoto eliminatorio. Alfonso Signorini guida ancora una volta il reality show di Canale5, che quest’anno si scontra direttamente con Ballando con le stelle, in una battaglia di ascolti tra l’Ammiraglia di Cologno Monzese e Rai1. I riflettori sono ora puntati sui cinque concorrenti in nomination: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Questa volta, il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito, il meno votato sarà costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, le nomination del 23 novembre

Le dinamiche interne al gioco sono entrate nel vivo da settimane, con tensioni e relazioni che si intrecciano all’interno del loft di Cinecittà. La nomination arriva in un momento di grande tensione nella Casa, segnata da scontri e alleanze che hanno determinato i voti dei concorrenti. Clayton Norcross, l’ex attore di Beautiful, è stato nominato da ben cinque coinquilini, tra cui Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, mentre Alfonso D’Apice ha ricevuto le preferenze di Luca Giglio e Tommaso.

Amanda Lecciso, invece, è stata indicata da Yulia, mentre Lorenzo, sempre al centro di polemiche, è stato nominato dal suo rivale Luca Calvani e da Javier. Questi intrecci confermano come i rapporti interpersonali siano fondamentali non solo per il proseguimento nel gioco, ma anche per conquistare le preferenze del pubblico a casa che talvolta si esprime in controtendenza rispetto alle indicazioni dei concorrenti.

Cosa dicono i sondaggi del 23 novembre

Secondo i sondaggi più recenti condotti da ForumFree, il televoto sembra già delineare alcune tendenze significative. Jessica Morlacchi si presenta come la favorita assoluta con il 37% delle preferenze, un risultato che riflette il sostegno del pubblico alla bassista ed ex leader dei Gazosa, capace di mantenere una posizione equilibrata e di evitare eccessi.

Alle sue spalle, sorprende il 23% ottenuto da Lorenzo Spolverato, nonostante le controversie legate ai suoi comportamenti dentro la Casa. La sua relazione con Shaila Gatta ha certamente polarizzato l’attenzione e, probabilmente, ha conquistato una parte consistente del pubblico che ama le storie d’amore, anche se talvolta sopra le righe.

Clayton Norcross segue con il 20% delle preferenze. Nonostante le sue difficoltà di integrazione con gli altri concorrenti, il suo passato televisivo e il carisma personale sembrano garantirgli un discreto sostegno. Il suo destino rimane comunque incerto, dato che le percentuali non lo mettono al sicuro da sorprese.

La situazione appare decisamente più critica per Alfonso D’Apice e Amanda Lecciso. Il giovane napoletano, al centro di dinamiche amorose e di un triangolo con Federica e Stefano, si ferma al 12%, mentre Amanda ottiene solo l’8%. Questi dati suggeriscono che saranno proprio loro due a contendersi l’ultimo posto per rimanere nel gioco. Per Amanda, l’uscita sembra quasi inevitabile, dato il distacco significativo dagli altri concorrenti.

Queste percentuali non sono definitive e il risultato del televoto rimane aperto fino all’ultimo. Le previsioni suggeriscono che Amanda Lecciso è la candidata più probabile all’eliminazione. La sua scarsa capacità di emergere nelle dinamiche della Casa e il basso gradimento tra i coinquilini e il pubblico sembrano pesare molto sul suo percorso. Alfonso D’Apice, dal canto suo, potrebbe sperare in una rimonta, ma i margini sono molto stretti