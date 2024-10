Fonte: IPA Clarissa Burt

La sesta puntata del Grande Fratello 18 è alle porte, e stasera, giovedì 3 ottobre, è previsto il primo televoto eliminatorio della nuova edizione. Dopo settimane di nomination e immunità, il pubblico è infatti chiamato a decidere chi deve abbandonare per sempre la Casa. In lizza per ci sono quattro concorrenti, tutti scelti tramite le nomination della puntata del lunedì. Fino a questo punto, i telespettatori avevano votato per il proprio preferito, garantendo immunità a chi riusciva a conquistare il cuore del pubblico. Ora la competizione si intensifica e uno tra questi concorrenti – Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Clarissa Burt – deve dire addio al reality.

Grande Fratello, i sondaggi del 3 ottobre: chi esce

Iago Garcia è uno dei volti più noti tra i nominati, famoso per i suoi ruoli nelle soap opera spagnole e in particolare ne Il Segreto. Questa non è la prima volta che si trova a rischio eliminazione: nelle scorse settimane era già finito in nomination, ma grazie al sostegno dei suoi fan è sempre riuscito a salvarsi. Anche questa volta, i sondaggi sembrano favorirlo. Con il 35,53% delle preferenze secondo il portale ForumFree, Iago si conferma il preferito tra i nominati. Il suo percorso nella Casa è stato finora relativamente tranquillo, caratterizzato da una presenza discreta, ma sufficiente a farlo apprezzare al pubblico.

Mariavittoria Minghetti, seconda nei sondaggi con il 26,61% dei voti, pare essere un’altra concorrente destinata a restare nella Casa per un po’ più di tempo. Nonostante alcune polemiche sorte recentemente, soprattutto in relazione a uno scontro con Tommaso, la sua posizione appare abbastanza solida. La giovane dottoressa estetica ha saputo costruire una connessione con una parte significativa del pubblico, il che potrebbe garantirle la permanenza all’interno del reality di Alfonso Signorini.

Amanda Lecciso, sorella della più famosa Loredana, si trova al terzo posto nei sondaggi con il 21,67%. Nella puntata precedente era stata messa in nomination per essere la meno votata dai telespettatori, ma anche se la sua popolarità non sembra alle stelle, ha comunque un discreto margine di sicurezza rispetto all’ultima classificata, Clarissa Burt.

Icona del cinema e della televisione italiana degli anni ’80 e ’90, è attualmente la concorrente più a rischio. Con solo il 16,19% delle preferenze, l’attrice non sembra riscuotere grande successo tra il pubblico del Grande Fratello, che non ha gradito la scelta di uscire per ricevere un’importante onorificenza. Se le cose non cambiano nelle prossime ore, potrebbe essere proprio lei la prima eliminata di questa edizione. La distanza tra Clarissa e Amanda non è così abissale da non poter essere colmata, ma per ora Clarissa appare la più probabile candidata all’eliminazione.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo i dati emersi dai sondaggi pubblicati, la situazione sembra abbastanza chiara, almeno per quanto riguarda i due estremi. Iago Garcia appare molto tranquillo e difficilmente sarà eliminato: con oltre il 35% delle preferenze, è evidente che il pubblico lo apprezza e vuole tenerlo in gioco. La sua carriera televisiva e la sua personalità pacata giocano ancora a suo favore. Mariavittoria Minghetti, nonostante alcune tensioni con altri concorrenti, ha ancora un discreto sostegno, il che la mette in una posizione relativamente sicura.

Diverso è il discorso per Amanda Lecciso e Clarissa Burt. Le due donne occupano rispettivamente il terzo e quarto posto nelle preferenze del pubblico, ma con una differenza significativa. Amanda ha il 21,67% dei voti, mentre Clarissa si ferma al 16,19%. Questa differenza, seppur non incolmabile, lascia intendere che sarà Clarissa a dover lasciare il gioco, a meno che qualcosa non cambi drasticamente nelle ultime ore di voto.

Anche se i sondaggi sembrano indicare Clarissa Burt come la prima eliminata del Grande Fratello, non c’è nulla di certo fino all’ultimo momento. Il televoto è aperto fino alla diretta, e tutto può ancora succedere. Amanda Lecciso non è troppo lontana nei sondaggi e potrebbe facilmente trovarsi in bilico se i voti dovessero variare nelle prossime ore. Tuttavia, considerando il trend attuale, è probabile che il pubblico decida di mantenere in gioco i concorrenti più giovani e popolari, lasciando fuori l’attrice veterana.