Fonte: IPA Alfonso Signorini

Lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale5, andrà in onda l’attesissima finale della diciottesima edizione del Grande Fratello. Dopo 197 giorni di convivenza, emozioni e colpi di scena, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini si avvia alla conclusione. Ad affiancare il padrone di casa in studio ci saranno, come di consueto, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli darà voce ai commenti del pubblico da casa.

Grande Fratello, le anticipazioni del 31 marzo

La finalissima vede in gara quattro concorrenti già certi del loro posto: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Ma una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti si aggiungerà al gruppo: saranno i telespettatori a decidere chi merita l’ultimo posto disponibile per contendersi la vittoria, che appare più imprevedibile che mai malgrado i risultati dei sondaggi. Secondo le prime proiezioni, Mariavittoria sembra essere la favorita per superare il televoto con oltre l’80% delle preferenze, ma non sono esclusi colpi di scena dell’ultimo minuto, come da tradizione per il Grande Fratello.

Tra i finalisti, il nome più chiacchierato è quello di Helena Prestes, considerata la grande favorita grazie al suo carisma e alla sua capacità di attirare l’attenzione. Da non sottovalutare anche Zeudi Di Palma potrebbe rivelarsi una forte concorrente, supportata da un fandom molto attivo. Lorenzo Spolverato, invece, ha vissuto momenti turbolenti nella Casa e potrebbe sorprendere con un colpo di coda finale. Jessica Morlacchi, che ha attraversato polemiche e momenti di tensione dopo che aveva lasciato la gara e poi era rientrata, potrebbe giocarsi le sue ultime carte proprio nella diretta finale.

Il percorso dei finalisti

Helena Prestes, modella e influencer, ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua determinazione e a un percorso ricco di dinamiche, anche controverse, che hanno quasi portato alla sua eliminazione definitiva. Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa e volto noto della tv da molti anni, si è distinta per il suo carattere forte e le accese discussioni avute con alcuni coinquilini. Nel corso del suo percorso al Grande Fratello, l’artista romana sembrava essersi innamorata di Luca Calvani, liaison poi interrotta da lui che aveva deciso di rivolgere la sua attenzione verso la lunga relazione che permane ancora fuori con il suo compagno.

Lorenzo Spolverato, personal trainer veneto, ha vissuto un percorso travagliato tra amori, liti e momenti controversi. A spingerlo fino alla finale è stata la sua relazione con Shaila Gatta, eliminata a un passo dalla conclusione, e che ha effettivamente lanciato la sua figura rimasta in secondo piano fino a quel momento. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha mostrato una grande sensibilità e ha stretto legami significativi all’interno della Casa. Rilevante la sua amicizia con Helena Prestes, che stava addirittura per sfociare in qualcosa di più, e quella con Javier col quale sembrava di voler iniziare una storia sentimentale.

La finale del Grande Fratello non sarà solo una sfida al televoto, ma anche un’occasione per ripercorrere i momenti più emozionanti della stagione. Non mancheranno sorprese, filmati esclusivi e momenti toccanti per celebrare il lungo percorso dei concorrenti. Il tutto culminerà con l’annuncio del vincitore, che si aggiudicherà il montepremi finale.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La finale del Grande Fratello va in onda il 31 marzo dalle 21,30 su Canale5. Lo show è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Come da tradizione, il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti degli utenti.