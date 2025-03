Fonte: IPA Alfonso Signorini

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello, e la tensione tra i concorrenti rimasti in gara è alle stelle. Il pubblico, come sempre, gioca un ruolo fondamentale nel decidere il destino degli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Ma chi è il favorito per la vittoria e chi rischia l’eliminazione? Diamo un’occhiata ai sondaggi più recenti.

Grande Fratello, chi sono i nominati del 31 marzo

La puntata del 31 marzo, con la conduzione di Alfonso Signorini, non potrà essere che esplosiva. Il televoto è ancora aperto tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, le uniche due concorrenti ancora non proclamate finaliste. E, secondo i sondaggi, Chiara sembra essere la più a rischio di eliminazione, poiché ha ottenuto una percentuale inferiore rispetto alla sua avversaria.

In mancanza grandi sorprese dell’ultimo minuto, Helena Prestes sembra la principale candidata alla vittoria. I sondaggi la danno in testa con un ampio margine, raccogliendo oltre il 57% delle preferenze. Il pubblico sembra apprezzare la sua personalità forte e i momenti di alta tensione che ha regalato durante il reality, tra litigi, amori e strategie. Il pubblico l’aveva però eliminata molte settimane fa ed era rientrata solo grazie al maxi ripescaggio che aveva riportato in gioco anche Jessica Morlacchi, oggi una della finaliste.

Cosa dicono i sondaggi

Come abbiamo anticipato, la vincitrice di quest’edizione del Grande Fratello potrebbe essere la modella brasiliana Helena Prestes. Dietro di lei, con un distacco notevole, si trova Lorenzo Spolverato, che raccoglie circa il 13% delle preferenze, seguito da Mariavittoria Minghetti (12%) e Jessica Morlacchi (9%). Molto più staccati Chiara Cainelli (5%) e Zeudi Di Palma (2%). Per alcuni, comunque, l’ex Miss Italia potrebbe essere pure la prima classificata di questa stagione del Grande Fratello, sulla quale è diventato praticamente impossibile fare delle previsioni.

La modella brasiliana ha saputo imporsi come una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Ha creato dinamiche accese all’interno della Casa, sia per il suo coinvolgimento in triangoli e quadrilateri amorosi, tra cui quello con Javier Martinez e con Zeudi, sia per i suoi scontri accesi con altri concorrenti. Uno degli episodi più discussi è stato il litigio con Jessica Morlacchi, culminato con un controverso lancio di un bollitore. Ma se avesse deciso unicamente Alfonso Signorini, la situazione dei concorrenti ancora in gioco sarebbe molto diversa.

Sentito da Striscia la Notizia, il conduttore aveva dichiarato di avere avuto un progetto diverso per i concorrenti che in qualche modo avevano violato il regolamento, per poi tornare rapidamente sui suoi passi e dirsi completamente d’accordo con le decisioni prese dalla produzione. L’eliminazione di Shaila Gatta e di Javier Martinez è stata però l’ultimo colpo di scena di questa stagione che è stata lunga come le altre ma meno ricca di colpi di scena.

Come di consueto, a incoronare il vincitore finale sarà il pubblico da casa che è stato chiamato a eliminare i nominati diretta dopo diretta. Per la prima volta nella storia del programma, però, molti degli inquilini eliminati hanno potuto fare rientro in Casa grazie al ripescaggio di massa che ha permesso l’arrivo in finale di Jessica Morlacchi, che aveva deciso di lasciare il gioco senza sottoporsi al televoto flash.