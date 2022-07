“Grand Hotel – Intrighi e passioni”, arriva Megan Montaner: dove e quando vederlo

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset "Grand Hotel-Intrighi e passioni", nel cast anche Megan Montaner

L’attesa terza stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni è in arrivo dopo il successo delle prime due: nel cast, per la stagione finale della serie televisiva spagnola, anche un volto molto noto al pubblico di Mediaset e soprattutto amato. Si tratta di Megan Montaner, che si unirà agli altri attori per interpretare un nuovo personaggio; scopriamo insieme alcune anticipazioni, dove e quando vederlo.

Megan Montaner: perché è conosciuta e chi interpreterà

Forse il suo nome a qualcuno non dirà molto, ma sicuramente tutti avranno sentito parlare almeno una volta di Pepa e Tristan, i protagonisti della soap opera Il Segreto che nel 2011 è approdata su Canale 5 ottenendo un successo incredibile. Proprio lei, Megan Montaner, che ha vestito i panni di Pepa Balmes, questa volta interpreterà un personaggio di nome Maite Ribelles per la terza e ultima stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni.

Certamente il suo ruolo nella soap Il Segreto le ha regalato una fama inverosimile circa dieci anni fa: Pepa e Tristan hanno formato una coppia che ha fatto sognare tutto il pubblico di Canale 5, il quale ha seguito ogni giorno con costanza gli sviluppi della loro storia. Megan Montaner, però, negli anni è riuscita a prendersi un posto importante nel mondo della televisione; l’attrice, infatti, è conosciuta anche come María Fuentes nella serie Senza identità, come Sara Campos nella serie La caccia e Candela Montero nella serie Lontano da te.

“Grand Hotel – Intrighi e passioni”: anticipazioni, dove e quando vederlo

Da venerdì 22 luglio, su Canale 5, andrà in onda in prima serata (a partire dalle ore 21:20) e in anteprima assoluta la terza e anche ultima stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni.

Nel cast della serie tv prodotta da Bambù Producciones, come già anticipato ci sarà una new entry molto amata, ovvero Megan Montaner, e la bellissima attrice vestirà i panni di Maite Ribelles, una cara amica di Alicia (interpretata da Amaia Salamanca). Il suo arrivo in Hotel servirà d’aiuto proprio alla sua amica e al fidanzato Julio (interpretato da Yon González), che insieme dovranno fare i conti con complotti messi in atto da una organizzazione misteriosa. L’hotel, infatti, sarà in pericolo a causa di queste persone, e Maite sarà lì ad aiutarli.

Nella seconda stagione, Julio e Alicia avevano consumato il loro amore nella segreta stanza di Don Carlos, la stessa stanza in cui hanno trovato fotografie di un uomo, amico del suddetto. A quanto pare, questa nuova figura potrebbe essere utile per risolvere il mistero della morte di Alarcón, e la coppia (con l’aiuto di Maite) non si arrenderà all’obiettivo di di scoprire tutta la verità sul caso.

La terza (e anche ultima) stagione della serie televisiva Grand Hotel- Intrighi e passioni, sarà sempre all’insegna di relazioni intricate, di amori, segreti e tradimenti, che come sempre risultano essere i protagonisti della storia sviluppata principalmente all’interno del Grand Hotel, lo storico Palacio De La Magdalena, a Santander. Ci sarà da aspettarsi molto dal finale di serie, e soprattutto il grande mistero sulla morte di Alarcón potrebbe essere risolto.