Giorgia: “Non era nella mia mente andare a Sanremo 2025”

Giorgia è in gara a Sanremo 2025 con "La cura per me", ma "il Festival lo deve vincere una pischella o un pischello". Sul duetto ancora mistero

“Come siamo arrivati a un altro Sanremo?”, così esordisce Giorgia in conferenza stampa, raccontando della sua prossima avventura sul palco dell’Ariston dove esattamente 30 anni fa ha trionfato con Come Saprei, che l’ha consacrata come una delle interpreti più potenti ed eleganti della musica italiana.

Giorgia, Sanremo 2025 non era in programma

Giorgia arriva nella sala semi buia. Alle sue spalle è proiettata l’immagine di una porta socchiusa dove si intravvedono delle luci che sembrano fuochi d’artificio e sopra il suo nome, poi in una nuova proiezione, il titolo della canzone che porta a Sanremo 2025, La cura per me.

Lei è di una solarità e di una simpatia disarmante. Bellissima coi suoi 53 anni, come sottolinea, ed elegantissima con un look total black, essenziale e perfetto come lei. Un semplice lupetto e una gonna con spacchi laterali, illuminati da piccoli cristalli scintillanti: ecco Giorgia.

A Sanremo 2025 Giorgia porta appunto il brano, La cura per me, scritto da Blanco e Michelangelo, che promette di regalare grandissime emozioni, tanto che già dopo il pre-ascolto della stampa è dato tra i favoriti.

Ma questa partecipazione al Festival è nata quasi un po’ per caso. Tutto inizia lo scorso anno quando “Ama mi ha chiamato come co-conduttrice”. Da lì, è stata impegnata in diverse cose, compresa la conduzione di X-Factor e la canzone per il film di Ozpetek, Diamanti.

Poi è arrivata La cura per me “che è una canzone che già dal primo ascolto mi ha emozionato, mi ha fatto sentire qualcosa dentro. Qualcuno del mio team ha detto: ‘La mandiamo a Carlo?‘. E lì mi sono messa le mani in faccia, nel senso che non era nei programmi tornare in gara a Sanremo”. “Andare al Festival diventa un’esperienza musicale, più che una gara. Anche perché ne ho fatti diversi. Il bello di non avere vent’anni è che te lo puoi vivere, non dico con leggerezza, perché quel palco non è mai leggero, però con la consapevolezza di dover fare un buon lavoro e quella è la cosa più importante.

Cosa significa tornare sul palco dell’Ariston in gara? Giorgia risponde così: “C’è della poesia, ma anche tanta ansia, perché vivo l’emozione di questa canzone, ma c’è anche la responsabilità di quello che è già stato fatto”.

Le probabilità di vincere Sanremo 2025 con questo brano sono altissime, anche il figlio di Giorgia lo ha riconosciuto perché dopo averlo ascoltato, ha commentato: “Quest’anno meglio“, riferendosi al brano Parole dette male, in gara al Festival 2023.

Per Giorgia comunque Sanremo “lo deve vincere un pischello o una pischella. Io devo fare una cosa fatta bene. La vittoria è far bene la canzone. Sanremo ti fa del bene anche se non vinci, l’importante è viverlo bene”.

Giorgia, il testo de La cura per me

La cura per me non è propriamente un brano autobiografico, ma “l’ho sentito mio. Nel grosso che ha scritto Blanco, c’è una grande consapevolezza che stupisce della sua età. L’ho sentito tanto vicino fin da subito”.

Giorgia sottolinea la grande sensibilità innata di Blanco che con le sue parole ha fatto una canzone che sente molto sua. Il brano è il giusto equilibrio tra classicità e modernità che non è così contata trovare in due ragazzi come Michelangelo e Blanco.

Giorgia, il duetto a Sanremo 2025

Per quanto riguarda la serata dei duetti, ancora nulla è deciso. Come spiega Giorgia: “Ci sono idee molteplici“. Sarà comunque qualcosa di diverso rispetto a quello fatto con Elisa due anni fa, anche se “mi piace l’idea dello scambio di esperienze e conoscenze”.

C’è però una certezza, non interpreterà La cura di Battiato, malgrado la somiglianza del titolo, perché “certe canzoni non vanno toccate”.

Giorgia, i 30 anni di Come saprei

Dopo Sanremo, per festeggiare insieme al pubblico i trent’anni di Come Saprei, da giugno Giorgia tornerà live in tre scenari mozzafiato, pensati per rendere ogni serata indimenticabile: alle Terme di Caracalla a Roma (13 giugno), al Teatro Greco di Siracusa (25 luglio) e alla Reggia di Caserta (16 settembre).

A partire da novembre, Giorgia porterà la sua musica nei principali palasport italiani. Il tour prenderà il via il 25 novembre a Jesolo, con la data zero, e proseguirà a Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari.