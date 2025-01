Giorgia raddoppia le date, il tour per festeggiare i 30 anni di Come saprei è già un trionfo

In attesa dell'imminente ritorno di Giorgia sul palco del Teatro Ariston, buone notizie all'orizzonte: l'annuncio delle nuove date della tournée per celebrare trent’anni di "Come saprei" rende più dolce l'attesa

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Giorgia

È stato indiscutibilmente uno straordinario 2024 per Giorgia, ma il 2025 si prospetta non essere da meno. L’angelica voce italiana non ha ancora smesso i panni di assoluta protagonista divisa tra musica, tv – esperienza alla conduzione di X Factor compresa – e cinema, con Oceania 2: reduce da tutta una serie di belle esperienze, l’artista è carica per affrontare la prossima tappa e cioè quella attesissima Sanremese. Attorno alla sua imminente partecipazione al Festival con il brano La cura per me aleggiano ovviamente altissime aspettative, con il pubblico affezionato pronto a rabbrividire e lasciarsi incantare. A dimostrarlo è (anche) l’inaspettata bella sorpresa del raddoppio delle date del Tour programmato per la prossima estate.

Trent’anni di “Come saprei”: raddoppiano le date del Tour di Giorgia

Giorgia tornerà infatti live quest’estate, in tre location uniche per festeggiare i 30 anni di Come saprei, l’iconico brano con cui nel 1995 vinse proprio il Festival di Sanremo. Ebbene, ecco il colpo di scena: a sole 72 ore dall’apertura delle prevendite, a grande richiesta si è deciso di raddoppiare le date di Roma e Siracusa.

Alle precedenti già annunciate sono per l’appunto stati aggiunti un secondo appuntamento alle Terme di Caracalla a Roma il 14 giugno ed un secondo anche presso il Teatro Greco di Siracusa, il prossimo 26 luglio.

I biglietti per le nuove date inedite sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 27 gennaio, sulla piattaforma di Ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

Ma, ancora, non finisce qui: a partire da novembre, Giorgia porterà la sua musica nei palasport italiani. Il Tour prenderà il via il 25 novembre a Jesolo, con la data zero, per proseguire poi a Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari:

13 GIUGNO | TERME DI CARACALLA di ROMA

14 GIUGNO | TERME DI CARACALLA di ROMA – NUOVA DATA

25 LUGLIO | TEATRO GRECO di SIRACUSA

26 LUGLIO | TEATRO GRECO di SIRACUSA – NUOVA DATA

16 SETTEMBRE | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone

25 NOVEMBRE | JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO **data zero

06 DICEMBBRE | BOLOGNA – UNIPOL ARENA

08 DICEMBRE | FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

10 DICEMBRE | TORINO – INALPI ARENA

13 DICEMBRE | MILANO – UNIPOL FORUM

16 DICEMBRE | PADOVA – KIOENE ARENA

20 DICEMBRE |BARI – PALAFLORIO

Giorgia pronta ad incantare a Sanremo con “La cura per me” e Annalisa

Se alla lieta prospettiva della tournèe i fan non stanno più nella pelle, consolarsi ingannando l’attesa risulterà loro più facile del previsto. Sanremo non è ancora iniziato, eppure già non si parla d’altro: chi ha avuto l’onore di ascoltare in anteprima La cura per me ha parlato di un brano da brividi, come noto scritto da Blanco e Michelangelo insieme alla stessa Giorgia e prodotto dal secondo. Disponibile in pre-save e pre-add nella versione digitale e in pre-order nell’esclusiva versione fisica 45 giri, il pezzo promette di regalare a chi in ascolto immensa emozione.

La stessa che, probabilmente, sarà trasmessa dall’artista anche durante la serata delle cover. In quell’occasione Giorgia avrà modo di farlo calcando e condividendo il palco con Annalisa, con la quale duetterà sulle note di Skyfall, celebre brano di Adele e colonna sonora dell’omonima pellicola con protagonista la spia insieme più raffinata e intrigante del cinema, James Bond.