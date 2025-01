Sanremo 2025, quando inizia il Festival. Le date della 75esima edizione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Quando inizia Sanremo 2025? Si tratta della domanda che si fanno tutti gli italiani che, come ogni anno, si preparano a seguire il Festival. Quest’anno sul palco dell’Ariston si esibiranno ben 30 cantanti, mentre a condurre la kermesse ci sarà Carlo Conti che raccoglie il testimone di Amadeus.

Quando inizia Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 inizia martedì 11 febbraio e si conclude sabato 15 febbraio. Il conduttore e il direttore artistico della kermesse quest’anno è Carlo Conti, che torna alla guida del Festival dopo 10 anni.

Nelle varie serate Conti verrà affiancato da alcuni co-conduttori. Nella prima serata di Sanremo con lui sul palco ci saranno Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, amici storici del presentatore.

Nella seconda serata sul palco appariranno Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti. Nella terza serata della kermesse ci saranno invece Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini.

Nella quarta serata ci saranno Geppi Cucciari e Mahmood, infine nella finale sul palco saliranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Sanremo 2025, la scaletta delle serate

Nella prima serata dell’11 febbraio si esibiranno tutti i 30 Big in gara. Le canzoni verranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web. In seguito verranno svelati i primi 5 classificati.

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025, mercoledì 12 febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston 15 cantanti che saranno poi votati tramite il Televoto dal pubblico a casa. A votare sarà anche la giuria delle radio con un peso del 50%.

Pure in questo caso verranno rivelati i primi 5 classificati, ma – è importante specificarlo – in ordine sparso. Le Nuove Proposte invece affronteranno la prima semifinale con una sfida fra due cantanti che verranno poi votati dalla sala stampa, tv e web, dalla giuria delle radio e dal televoto da casa. In questo modo verrà svelato il primo finalista.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025, giovedì 13 febbraio, si esibiranno gli altri 15 cantanti in gara. Verranno votati, come da regolamento, dalla giuria delle radio e dal televoto. Al termine delle votazioni Carlo Conti annuncerà i primi 5 classificati.

La quarta serata di Sanremo 2025 andrà in scena il 14 febbraio e sarà la serata cover. I Big in gara saliranno sul palco per reinterpretare una canzone nazionale o internazionale, affiancati da un ospite. Le cover saranno votate da tutte le giurie, dunque dalla giuria della sala stampa, tv e web, dalla giuria delle radio e dal televoto da casa.

Il peso del voto sarà in percentuale del 34%, 33% e del 33% e permetterà di decretare il vincitore della serata delle cover. La finale di Sanremo 2025 sarà sabato 15 febbraio quando si esibiranno sul palco dell’Ariston i 30 Big in gara e verranno votati da tutte e tre le giurie.

I voti ottenuti verranno sommati con quelli accumulati nelle altre serate e da qui verrà realizzata una classifica dei cantanti in gara. Verranno poi comunicate le prime 5 canzoni classificate e saranno riproposte sul palco. Dopo una nuova votazione verrà finalmente decretato il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo.