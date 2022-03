Quand’è la finale del GF Vip e chi potrebbe vincere (secondo noi)

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ne abbiamo viste di tutti i colori in questo Grande Fratello Vip 6, che resterà per sempre nella storia del reality come l’edizione della chimica artistica e dell’amore libero (Alex Belli docet). Coppie nate nella Casa di Cinecittà, triangoli amorosi e persino presunti copioni già scritti, ma alla fine tutti non aspettiamo altro: l’attesissima finale che incoronerà il vincitore. E proprio a tal proposito, non manca il toto-nomi su chi si aggiudicherà la vittoria quest’anno con il popolo social nettamente diviso e pronto a slogarsi il dito per votare il proprio beniamino. Noi ci siamo fatti un’idea su chi potrebbe uscire per ultimo dalla Porta Rossa (vediamo se siete d’accordo).

Quando va in onda la finale del GF Vip 6

Da quel fatidico 13 settembre 2021, data in cui è iniziato il GF Vip 6, sembra passato un secolo. E in effetti, come ben sapranno gli affezionati telespettatori, questa è stata in assoluto un’edizione da record, la più lunga che si sia mai vista sul piccolo schermo da quando il reality è diventato uno dei capisaldi di Canale 5 (bei tempi quelli dei perfetti sconosciuti in Casa).

L’attesa sta per finire e la finale del GF Vip 6 è sempre più vicina: tutti pronti per sintonizzarvi con Alfonso Signorini lunedì 14 marzo 2022 in prima serata, a partire dalle 21.30 circa. Mancano soltanto tre puntate per scoprire chi vincerà questa discussa edizione del reality, che si sarebbe dovuta concludere a novembre 2022 ma è stata eccezionalmente prolungata, costringendo tra l’altro alcuni concorrenti ad abbandonare la Casa in anticipo. Ma le new entry non sono mancate, così come i (non sempre) graditi ritorni dei “fuoriusciti” nel loft di Cinecittà (sì, stiamo parlando di Alex Belli).

GF Vip 6, chi potrebbe vincere il reality

Il reality non è sicuramente un gioco adatto a tutti. Occorrono forza d’animo, equilibrio e una buona dose di strategia, che non guasta mai. Ma alla fine non c’è strategia che tenga: sarà il pubblico a decidere chi si aggiudicherà la vittoria del GF Vip 6 dopo questi lunghi mesi trascorsi h24 sotto l’occhio attento delle telecamere. Delia Duran, entrata nella Casa dopo l’esperienza (indimenticabile) del “marito” Alex Belli, e Lulù Selassié si sono già aggiudicate un posto in finale, ma non è tra di loro che si nasconde il vincitore del reality (almeno secondo noi).

Di certo la vittoria di Delia sarebbe un duro colpo e in tanti sensi, essendo una delle ultime entrate nel loft di Cinecittà, a differenza di molti concorrenti rinchiusi da quasi sette mesi. Ma non solo, visto che inizialmente era il “marito” a concorrere per la vittoria e che al GF Vip c’è ancora Soleil Sorge, l’ipotenusa del famigerato triangolo amoroso. Come sempre è il pubblico a decidere e se Delia e la Princess sono giunte in finale prima degli altri, evidentemente c’è un motivo.

Lungi da noi dare giudizi, stando ai risultati del televoto che abbiamo visto di puntata in puntata, una possibile vincitrice potrebbe essere Miriana Trevisan, amata e odiata all’interno della Casa ma sempre salvata dal pubblico (è stata anche la preferita). Stessa cosa potremmo dire di Antonio Medugno, giovanissimo tiktoker entrato quasi alla fine del reality ma che si è già salvato per ben due volte dalla Porta Rossa. Carino, dolce, sensibile. La sua vittoria sarebbe davvero un bel colpo!

I restanti Vipponi in gara lasciano qualche perplessità. Sophie Codegoni si ritrova da sola senza il suo Alessandro Basciano, sicuramente perdendo terreno. Manila Nazzaro da un po’ sembra parecchio sottotono, complici anche gli screzi che l’hanno messa a dura prova in Casa. Giucas Casella è il (simpaticissimo) jolly della situazione, ma da qui a vincere ce ne passa. Barù ha conquistato molti cuori tra i telespettatori, ma di certo sarebbe più meritevole la bella Jessica Selassié, che è cambiata tantissimo dall’inizio del GF Vip 6, mostrando grande maturità.

Davide Silvestri sarebbe il vincitore perfetto, il cavallo sicuro su cui puntare e su cui molti in effetti puntano sin dall’inizio. Equilibrato ma deciso, sensibile ma anche introverso, ha sempre cercato di dire la sua senza calpestare gli altri e ciò gli ha attirato le antipatie di alcuni in Casa.

Ipotesi su ipotesi, sarà comunque il pubblico a decretare il vincitore del GF Vip 6. E chissà se alla fine sarà Soleil a farci una bella sorpresa…