GF Vip, le regole sono davvero uguali per tutti? Ancora accuse contro Alex Belli

GF Vip 6: il cast ufficiale

Manuel Bortuzzo non si lascia scappare l’occasione di lanciare una frecciata al suo ex inquilino del GF Vip Alex Belli, facendo intendere che nel programma le regole non siano uguali per tutti. L’ex gieffino, intervistato da Casa Chi, ha parlato della sua esperienza, della storia con Lulù Selassié, e di come a suo dire gli autori del Grande Fratello Vip stiano avvantaggiando l’attore nel suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip: gli autori avvantaggiano Alex Belli?

A lanciare il dubbio che Alex Belli sia avvantaggiato dagli autori del GF Vip è stato Manuel Bortuzzo, che non le manda a dire all’ex coinquilino Alex Belli.

“Mi ha stressato la vita con questa storia, quindi basta!” ha detto l’ex gieffino a Casa Chi, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa parlando dell’ormai noto triangolo formato da Alex Belli, la moglie Delia Duran e l’influencer Soleil Sorge, con lui nella casa fino a qualche settimana fa.

“Alex è uno che comunque sta facendo il suo spettacolo, il suo gioco. Si è fatto il suo GF Vip da solo, l’ha fatto fare alla moglie, ora lo stanno facendo insieme, cioè meglio di così, è un genio. Però non è nelle corde di quello che siamo io e Aldo Montano, quindi è semplicemente per questo che non ci va giù.” Una presa di distanze netta, specie dopo l’ultima spiacevole circostanza che lo ha visto coinvolto.

“Niente quarantena per rivedere Lulù, hanno dato priorità a Belli”. Infatti l’ex nuotatore non ha potuto abbracciare la sua ragazza per San Valentino, a causa di una decisione della produzione che, a detta di Manuel, ha preferito dare priorità all’attore.

“Molto probabilmente perché bisognava dare priorità a Belli, ma non importa, io l’ho detto, le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo!” ha dichiarato Manuel, continuando a punzecchiare il concorrente più chiacchierato (e più odiato) di questa edizione. Bortuzzo si accoda agli altri ex concorrenti che hanno attaccato duramente lo show messo in piedi da Alex Belli, primo fra tutti Aldo Montano.

La produzione sta davvero avvantaggiando l’attore? Anche il pubblico sui social sembra pensarla in questo modo: la complicatissima storia tra Alex, Delia e Soleil resta il tema principale di tutte le puntate, con le due donne che avvicinano e allontanano di continuo l’uomo, in un gioco che continua a togliere luce agli altri concorrenti.

I tre non mollano, si sono imposti come protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip, e Delia e Soleil continuano a combattersi le attenzioni di Alex, specie dopo il suo ritorno nella casa.

Manuel e Lulù: la coppia più amata di questo GF Vip

Manuel Bortuzzo non ha potuto riabbracciare la sua Lulù Selassié nella puntata di San Valentino, ma continua a fare il tifo per lei, specie ora che la principessina è la seconda finalista, insieme a Delia Duran.

“Anche solo per darle un bacio sette giorni di clausura li avrei fatti. Comunque alla produzione lo chiedo, la butto lì…fatemi entrare per una notte in Love Boat, dai!” ha detto il ragazzo a Casa Chi.

E pensare che è iniziato tutto quasi per gioco e nessuno avrebbe scommesso su questa coppia: ora Manuel e Lulù sono la coppia più amata di questa edizione del GF Vip e progettano un futuro insieme fuori dalla casa.

“Deve sapere che deve stare tranquilla e che deve godersi queste ultime settimane nella casa del Grande Fratello” ha continuato Manuel, che spera nella vittoria della sua nuova fidanzata.

“Con lei è stato un colpo di fulmine, è diversa dalle mie ex? Sì, è per questo che mi piace. Ha un che di divino nei tratti del viso. Ed è una che con semplicità, arriva dritto al cuore. Dopo il programma partiremo per una vacanza e andremo a vivere insieme”.