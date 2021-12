GF Vip, perché è famoso Barù Gaetani d’Aragona

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ha un nome lunghissimo, origini nobili e uno zio famoso. Barù Gaetani d’Aragona è una delle due new entry del GF Vip 6, insieme a Nathalie Caldonazzo, fortemente volute da Alfonso Signorini per rimpolpare il cast di questa edizione da record (che termina il prossimo 14 marzo 2022). Barù non è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo e ha già partecipato a un celebre reality.

Il nipote di Costantino della Gherardesca

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, questo è il vero nome di Barù. Il nomignolo con cui il pubblico ha imparato a conoscerlo si deve al padre che, sin da giovanissimo, riteneva che appartenesse a “una nuova specie di essere vivente”. Dato interessante che ci anticipa il ritratto di un uomo dalle mille sfaccettature, pronto a deliziarci all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Barù Gaetani d’Aragona discende da una famiglia nobile, proprio come lo zio Costantino della Gherardesca, con il quale ha da sempre un rapporto molto speciale. I due hanno studiato insieme in un collegio in Svizzera, poi le loro vite hanno preso strade diverse e Barù, con il suo cassetto pieno di sogni, ha spiccato il volo per gli USA.

Un enologo giramondo

Barù Gaetani d’Aragona ha vissuto per anni tra il Nevada e la California e, dopo aver conseguito la laurea in storia all’Università di San Diego, ha iniziato a coltivare la sua grande passione per l’enologia. È proprio a questa che si è dedicato anima e corpo, lavorando in tantissime cantine in giro per il mondo, sia in Italia che in Argentina e in Australia.

Il nuovo concorrente del GF Vip 6, inoltre, è un appassionato di cucina ed è anche grazie a questa passione che si è fatto conoscere dal grande pubblico, partecipando negli anni a diversi show televisivi.

Da Pechino Express al GF Vip, le esperienze in tv

Quella che si prepara a vivere al GF Vip 6 è soltanto l’ultima esperienza in tv di Barù Gaetani d’Aragona. Proprio con lo zio Costantino della Gherardesca, infatti, è stato tra i protagonisti di Pechino Express nel 2012 (classificandosi al terzo posto). Poi Barù è stato ospite di diversi programmi come Quelli che il Calcio e Detto Fatto con Caterina Balivo.

Ma le esperienze televisive successive sono state tutte all’insegna della sua attività da food blogger, esperto di vini e cucina come Gira l’Italia con Paolo Senesi e Cuochi e Fiamme con Simone Rugiati. Attualmente conduce un tg dedicato al mondo del food, ma dal 20 dicembre 2021 entrerà ufficialmente nella Casa del GF Vip 6.

L’amore per Mariacarla Boscono

Occhi profondi, fascino mediterraneo ed esperto di vini e cucina (mica poco). Se vi state chiedendo quale sia la situazione sentimentale del nobile Barù Gaetani d’Aragona sappiate che è felicemente fidanzato con la bellissima Mariacarla Boscono, top model tra le più note e apprezzate in tutto il mondo che dall’età di sedici anni sfila per le più importanti maison come Armani, Versace, Gucci, Cavalli, Fendi, Yves Saint Laurent (solo per citarne alcune).

GF Vip, la puntata del 20 dicembre

Barù entra nella Casa del GF Vip 6 nella puntata di lunedì 20 dicembre 2021, insieme alla showgirl Nathalie Caldonazzo. Una puntata ricca di emozioni, come sempre, a pochi giorni dal Natale in occasione del quale i Vipponi di Alfonso Signorini hanno preparato una sorpresa.

Così tra un litigio e un bacio appassionato (vedi Sophie e Gianmaria), i concorrenti metteranno in scena il GF Christmas Show con coreografie e canzoni a tema natalizio. Ma non solo: la puntata del GF Vip dona grandi emozioni a Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge…