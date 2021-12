GF Vip, Signorini ha pronte due new entry: chi sono

GF Vip 6: il cast ufficiale

Sono in arrivo altre novità, per gli spettatori del Grande Fratello Vip: due new entry sono pronte a varcare la celebre porta rossa, per creare scompiglio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini si gioca dunque un altro colpo di scena, per movimentare le dinamiche tra gli inquilini di Cinecittà. E siamo sicuri che ci riuscirà, visto il cast sempre più promettente di questa stagione.

GF Vip, arrivano due new entry

Signorini ha annunciato due nuovi ingressi nella Casa del GF Vip: il loro esordio è previsto nel corso della puntata di lunedì 20 dicembre, giusto in tempo per festeggiare il Natale in compagnia dei vipponi (e del pubblico di Canale 5). Le new entry sono Nathaly Caldonazzo e Barù Gaetani d’Aragona, due volti che si apprestano a riportare alta l’attenzione sul reality show dopo l’addio di alcuni dei personaggi più forti di questa edizione.

La Caldonazzo non ha bisogno di alcuna presentazione: amatissima showgirl del Bagaglino, ha recentemente partecipato a ben due trasmissioni di successo, l’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip. Quest’ultima esperienza l’ha fatta assieme al suo ex fidanzato Andrea Ippoliti, che ha lasciato proprio nel corso del programma dopo averlo visto avvicinarsi pericolosamente ad una tentatrice. Ora è pronta per regalarsi un’avventura diversa da tutte le altre, mostrandosi al pubblico in una versione inedita.

Al suo fianco, a quanto pare, ci sarà Barù Gaetani d’Aragona. Il suo nome non è forse famoso come quello degli altri, ma vanta comunque un curriculum di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando infatti del nipote di Costantino della Gherardesca, accanto al quale ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express. Barù (il cui vero nome è Gherardo) è poi diventato un food influencer, molto apprezzato su Instagram. Mentre in tv lo abbiamo visto più volte a Detto Fatto, così come in Cuochi e Fiamme di Simone Rugiati.

Le ultime novità al GF Vip

I due nuovi arrivati hanno un compito molto difficile: movimentare le acque al GF Vip, dopo l’uscita di Alex Belli e Aldo Montano – il primo è stato espulso per aver contravvenuto ad una regola durante l’incontro con sua moglie Delia Duran, il secondo ha deciso di abbandonare il gioco dopo aver saputo del prolungamento sino al 14 marzo 2022. Proprio in previsione di un naturale “impoverimento” del cast, Alfonso Signorini aveva già da tempo messo in moto la macchina dei casting per trovare volti nuovi pronti a subentrare agli inquilini in uscita.

Proprio di recente, diversi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Tra gli ultimi, ricordiamo Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Nel frattempo, davanti alle telecamere di Cinecittà stanno accadendo molte cose interessanti. Come ad esempio l’avvicinamento tra Soleil Sorge e il nuovo arrivato Alessandro, che ha suscitato la reazione piccata di Alex Belli. O ancora il dolcissimo flirt nato tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, che si fa sempre più serio. Insomma, le emozioni non mancano di certo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.