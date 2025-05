Gabry Ponte commenta la finale all’Eurovision 2025: “Non so come spiegarlo”

Il dj ha voluto ringraziare su Instagram tutti coloro che lo hanno supportato in questa esperienza, gioendo per essere arrivato in finale

Fonte: IPA Gabry Ponte

Con la sua Tutta l’Italia ha fatto ballare l’intero penisola e adesso anche l’Europa: Gabry Ponte è riuscito a conquistarsi un posto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025. Un grandissimo risultato, che lo stesso dj non si aspettava di ottenere. Su Instagram ha voluto ringraziare tutti i suoi fan, italiani e non, e il paese di San Marino per avergli dato la possibilità di gareggiare alla kermesse musicale.

Gabry Ponte in finale all’Eurovision 2025: “Ho già vinto”

Non se lo aspettava di riuscire ad arrivare in finale, eppure il suo tormentone Tutta l’Italia ha conquistato l’Europa intera. Gabry Ponte – che sta gareggiando per San Marino – ha infiammato la platea della Jakobshall di Basilea, tra salti di gioia e balli sfrenati: il dj si è esibito sulle note del pezzo che ha fatto da sigla al Festival di Sanremo insieme ai cantanti che danno la voce al suo brano, Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts.

Un grande risultato, che ha voluto commentare su Instagram: “Non so come spiegarlo, ma questa esperienza continua a sorprendermi. Quando abbiamo deciso di partecipare lo abbiamo fatto col cuore, sapendo bene che, per la natura e le dinamiche della kermesse, sarebbe stata una sfida difficile per un dj”, ha scritto.

Eppure il suo brano dal ritmo travolgente ha conquistato il pubblico della kermesse, che ha deciso di premiarlo: “Nonostante questo, grazie a voi, siamo tra i finalisti dell’Eurovision!”.

Ponte ha voluto ringraziare San Marino per l’opportunità che gli ha concesso: “Ora abbiamo una finale sabato e ci andiamo insieme. Fino in fondo. Con il sorriso e la grinta di sempre, anche se per quanto mi riguarda abbiamo già vinto!“.

Perché Gabry Ponte gareggia per San Marino

L’Italia determina il partecipante dell’Eurovision Song Contest con il Festival di Sanremo: è il vincitore a gareggiare per il nostro paese alla kermesse musicale, accedendo direttamente alla finale, insieme a Spagna, Regno Unito, Francia, Germania e il paese ospitante. Quest’anno a competere per la nostra penisola sarà Lucio Corsi, secondo classificato all’Ariston, dopo la rinuncia di Olly.

Gabry Ponte aveva provato a partecipare già al Festival di Sanremo, ma Carlo Conti aveva detto no: “Me l’aveva presentata in gara, ma lui è un dj e non si capiva chi potesse cantarla. Anche sul palco, la voce era quasi in anonimo, infatti con lui c’era un cantante mascherato (Andrea Bonomo, ndr). Era un brano fortissimo, quindi ho deciso di usarlo come sigla e forse ha avuto ancora più successo, è diventata un tormentone assoluto”, ha spiegato il conduttore.

Nonostante questo, i fan dell’Eurovision hanno chiesto a gran voce che il dj partecipasse alla manifestazione, e la proposta è arrivata a sorpresa: “Non è stata un’operazione di marketing, come dice qualcuno. Questo disco è nato per San Siro, poi è arrivato inaspettatamente a Sanremo. Da lì i fan hanno scritto: “Portate questa canzone a Eurovision, è perfetto”. Io però non potevo portarla perché sono italiano, e in Italia va il vincitore di Sanremo. E qualche giorno dopo ci ha chiamato San Marino, e ci ha proposto di partecipare, ho pensato: “Caspita, è destino”. Non ci ho pensato cinque secondi e ho detto sì”, ha raccontato Gabry Ponte a Oggi.