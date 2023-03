“Da noi a ruota libera”, Fialdini torna sulla bufera Claudio Lippi

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Francesca Fialdini ha dato inizio a una nuova puntata di Da noi a ruota libera in maniera decisamente particolare. Prima di presentare il suo primo ospite nel pomeriggio di domenica 26 marzo, Beppe Fiorello, ha sentito il bisogno di parlare brevemente di quello che è diventato il caso Claudio Lippi. Questo ha coinvolto tanto il programma quanto uno dei volti fissi del suo pubblico, un giovane ragazzo che, un po’ in imbarazzo, ha raccontato la sua versione dei fatti e cos’è accaduto dopo.

Da noi a ruota libera, cos’ha detto Claudio Lippi

Si sono sollevate durissime polemiche dopo le parole di Claudio Lippi nello studio di Francesca Fialdini. L’intervista al famoso presentatore ha infatti preso una piega inaspettata e in pochi secondi sono state gettate le basi per una vera e propria bufera social, più che mai giustificata.

L’attenzione di Claudio Lippi si è di colpo riversata su un ragazzo del pubblico. Il conduttore è stato infatti attirato dall’acconciatura del giovane. Capelli afro che hanno posto la sua figura in risalto. Dopo poche parole, spiegando d’essere metà italiano e metà brasiliano, ecco il commento di Claudio Lippi, davvero difficile da comprendere per quanto incredibile: “Ah, metà brasiliano. Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non un primate”.

Francesca Fialdini contro Claudio Lippi

La puntata del 26 marzo di Da noi a ruota libera ha avuto inizio con un confronto tra Francesca Fialdini e il membro del pubblico al quale si era rivolto Claudio Lippi. Il suo nome è Amaral Ercole ed è un modello italo-brasiliano.

Diventato famoso suo malgrado, ha sottolineato la conduttrice, a causa di un’espressione infelice del presentatore loro ospite: “Era già successo che con gli ospiti ci divertissimo a parlare dei tuoi capelli ma stavolta quello che è accaduto ha lasciato dei segni”.

Il ragazzo ha dato la sua versione dei fatti, spiegando di non essersi reso conto di cosa stesse accadendo mentre Claudio Lippi pronunciava quelle parole. Una volta fuori dallo studio, però, il presentatore gli si avvicina e gli chiede se si fosse offeso, provando a chiarire.

La Fialdini ci tiene a sottolineare come quell’espressione fosse sfuggita anche a lei. Una precisazione necessaria, dal momento che sui social è stata accusata di razzismo, non essendosi schierata subito contro quelle parole inaccettabili.

“Voglio precisare che la polemica (contro Lippi, ndr) non è partita da me. – ha detto Amaral – Non mi sono offeso per queste parole. Credo non siano belle e gli consiglio di chiedere scusa, ma non a me. A chi si è sentito colpito personalmente”.

La padrona di casa non ha dubbi e si schiera totalmente in opposizione al pensiero espresso da Claudio Lippi, definendo quelle pronunciate delle parole da stigmatizzare: “Un modo di fare comicità piuttosto superato”.

Chiarimento avvenuto tra i due diretti interessati dopo la trasmissione, con tanto di fotografia: “Ho compreso il suo intento, e non mi sono offeso, anche se non voglio giustificare battute a sfondo razziale”.

La scelta, legittima, del ragazzo di giudicare in questo modo il 77enne che nel guardarlo in viso ha ben pensato di usare il termine primate, ha però scatenato una serie di commenti assurdi. Ecco le parole della Fialdini: “Sui social è passato lui per razzista (Amaral, ndr), perché secondo alcuni avrebbe accettato questa battuta. Sono diventata razzista anch’io, che da quattro anni racconto qui storie di inclusione. Ve la siete presa con lui e questo è fuori dalla realtà”.