Fiorello sbarca sulla Prima Rete e in access prime time, la fascia coperta da "Affari Tuoi" di Amadeus: palinsesto stravolto per la sua intervista

Fonte: IPA Fiorello

Fiorello torna su Rai1. Non che mancasse da molto tempo, viste le diverse incursioni sulla prima Rete, ma stavolta è ospite del Tg1 per Stasera Parlo Io. La lunga intervista, che va in onda nella preziosa fascia dell’access prime time, è curata dal direttore del telegiornale Gian Marco Ciocchi e sembra siglare la pace definitiva tra il mattatore e il notiziario, che di fatto ha determinato il passaggio del suo programma su Rai2.

Come cambia il palinsesto con l’intervista di Fiorello

L’intervista a Fiorello va in onda in access prime time, quindi dalle 20,35 alle 21,15 circa. Uno spazio di solito blindato e presidiato da Amadeus, che sta facendo benissimo con il suo Affari Tuoi, ma che in questo caso eccezionale slitta per lasciare spazio allo speciale guidato dal direttore del Tg. Il programma viene quindi spostato alle 21,15 e, a seguire, è trasmesso il film Note d’Amore che – visto l’orario – non pare destinato a grandi risultati sotto il profilo degli ascolti. Salta ancora Techetechetè Show con la conduzione di Flavio Insinna e dedicato al ricordo di Lucio Battisti.

Sembra quindi che i rapporti tra Fiorello e Rai1 siano tornati distesi come al solito e che la diatriba per la messa in onda del suo programma appartenga ormai al passato. I buoni ascolti di Viva Rai2, comunque circoscritti alla fascia di messa in onda, suggeriscono che l’operazione è comunque andata a buon fine. Il programma prosegue, dal Foro Italico e non più da Via Asiago, e torna il 15 gennaio dalle 7 su Rai2. Il direttore dell’Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, si è espresso nel merito su Repubblica: “Fiorello, con i suoi ascolti altissimi la mattina su Rai 2, prende pubblico dalle reti Rai, non a Mediaset. L’errore iniziale è stato fatto: doveva andare in onda su Rai 1″.

I vertici Rai, comunque, si sono affrettati a replicare e ridimensionare la portata di queste dichiarazioni: “In riferimento al contenuto dell’intervista apparsa su Repubblica al direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, da ambienti Rai trapela che alcuni riferimenti a Fiorello e Mara Venier sono parole in libertà che non corrispondono affatto al pensiero del Vertice aziendale”.

Il ritorno al Festival di Sanremo 2024

Fiorello è atteso sul palco del Festival di Sanremo 2024. Lo aveva promesso e così sarà: il mattatore siciliano è stato scelto come co-conduttore della serata finale della quinta edizione a guida Amadeus, l’ultima – a suo dire – e successiva al divorzio dal suo manager storico Lucio Presta. Sarà lui a portarlo via dal palco, materialmente, chiudendo un’era lunghissima che è iniziata proprio con loro – insieme – nel 2020.

Non si sa cosa farà ma, di certo, l’impegno richiesto è molto diverso rispetto a quello che avrebbe immaginato. È sicura anche la sua presenza con la glass box com’è accaduto nel 2022 – con una sorta di DopoFestival – mentre il gran finale è tutto suo. Insieme a lui, per le altre serate, sono stati scelti Marco Mengoni (vincitore dell’edizione 2023 con il brano Due Vite), Teresa Mannino, Giorgia e Lorella Cuccarini, già sul palco nella serata delle cover nel 2022 con La Notte Vola.