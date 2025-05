Festival di Cannes 2025, quando inizia e dove seguirlo: la giuria ricca di star attese

Fonte: IPA Alba Rohrwacher

Mancano pochi giorni all’avvio della 78° edizione del Festival di Cannes che finalmente accende i riflettori sulla Croisette, trasformando la città francese nel fulcro del cinema internazionale. Il Festival, che si terrà dal 13 al 24 maggio, si preannuncia come sempre ricco di sorprese e di star, con presidente di giuria la splendida Juliette Binoche, ritornata a Cannes quarant’anni dopo il suo debutto nel film Rendez-vous di André Téchiné. Ecco dove seguire il Festival e le star più attese in giuria e sul red carpet.

Festival di Cannes 2025, la giuria dell’edizione 2025

Il prossimo 13 maggio prenderà il via il Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, che per circa 5 giorni terrà tutti con gli occhi puntati sui film presenti ma, soprattutto, sui protagonisti che calcheranno il celebre red carpet con i loro look super glamour. Anche quest’anno sono tante le pellicole interessanti in concorso, come The Phoenician Scheme di Wes Anderson, Eddington di Ari Aster, Nouvelle Vague di Richard Linklater e Alpha di Julia Ducournau. Fuori concorso spiccano titoli come Mission:Impossible – The Final Reckoning con una delle star più attese, ovvero Tom Cruise, e Highest 2 Lowest di Spike Lee. E se ad aprire il Festival ci penserà Leave One Day, la pellicola della regista esordiente Amélie Bonnin, tra le opere in concorso più attese ci sarà anche l’Italia con il film Fuori di Mario Martone che vede nel cast Valeria Golino, Matilda De Angelis e un’inedita Elodie.

A presiedere la giuria del Festival ci sarà l’attrice francese Juliette Binoche che per l’occasione ha dichiarato: “Non vedo l’ora di condividere queste esperienze di vita con i membri della giuria e il pubblico. Nel 1985, ho salito per la prima volta i gradini con l’entusiasmo e l’incertezza di una giovane attrice; non avrei mai immaginato di tornarci 40 anni dopo nel ruolo onorario di Presidente della giuria. Apprezzo il privilegio, la responsabilità e l’assoluta necessità di umiltà”. Tra i giurati spiccano i nomi della splendida Alba Rohrwacher, mentre sua sorella Alice Rohrwacher, nota ed apprezzata regista, presiederà la giuria della Caméra d’or, un premio che verrà consegnato alla cerimonia di chiusura e che andrà a un’opera prima.

In giuria sono attese anche molte altre star tra cui l’attrice e regista americana Halle Berry, la regista e sceneggiatrice indiana Payal Kapadia, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, la regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi e ancora il regista e sceneggiatore coreano Hong Sangsoo, il regista, sceneggiatore e produttore messicano Carlos Reygadas e l’attore americano Jeremy Strong.

Festival di Cannes 2025, le star più attese sulla Croisette

Quest’anno ad aprire il Festival di Cannes ci penserà una vera leggenda come Robert De Niro: l’attore sarà presente non solo per inaugurare l’evento, ma anche per ricevere la Palma d’Oro Onoraria e a tal proposito ha dichiarato: “Ho sentimenti così forti per il Festival di Cannes, specialmente ora che ci sono così tante cose nel mondo che ci allontanano, Cannes ci unisce: narratori, registi, fan e amici. È come tornare a casa”. Attesa anche Nicole Kidman, che riceverà il premio Woman in Motion 2025 da Kering e che, pochi giorni fa, ha stupito tutti sfoggiando un sensazionale taglio corto al Met Gala.

De Niro non è l’unica star super attesa sul red carpet dell’evento: ci sono tanti altri nomi celebri come Jodie Foster, Josh O’Connor, i premi Oscar Joaquin Phoenix ed Emma Stone, il sex symbol Pedro Pascal e Austin Butler, idolo delle più giovani, che compaiono nel film in concorso A24 di Aster Eddington. E poi ancora attesi sul red carpet dell’evento i protagonisti del film The Phoenician Scheme di Wes Anderson, ovvero Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch e Scarlett Johansson: quest’ultima presenterà anche la sua prima opera da regista dal titolo Eleonor the Great. E poi ancora Diane Kruger, Vanessa Kirby e Dakota Johnson: insomma di sicuro un parterre davvero a cinque stelle.

Gli appassionati di cinema (e di red carpet) potranno naturalmente seguire l’evento anche comodamente da casa, visionando i canali ufficiali del Festival di Cannes e le piattaforme di streaming Sky che offrirà la copertura dell’evento sui canali Sky TG24 e Sky Cinema.