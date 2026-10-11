Festa del Cinema di Roma 2026, i film in concorso

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IPA Kasia Smutniak

I riflettori si accendono sulla Capitale con la Festa del Cinema di Roma 2026. Film, star internazionali, attori e registi approderanno nella città per l’edizione numero 21 del festival.

Festa del Cinema di Roma 2026

L’appuntamento è dal 13 al 25 ottobre quando andrà in scena la Festa del Cinema di Roma 2026. Il programma – ricchissimo e con uno sguardo al cinema indipendente – è stato presentato lo scorso 25 settembre presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica da Salvatore Nastasi, l presidente della Fondazione cinema per Roma, e da Paola Malanga, direttrice artistica.

La manifestazione quest’anno è stata dedicata a Monica Vitti in occasione del 95esimo anniversario della sua nascita con un omaggio all’interpretazione dell’attrice ne L’eclisse di Michelangelo Antonioni.

“Il ruolo dei festival non è quello di orientare. Noi dobbiamo cercare di dare al pubblico più scelte possibili”, ha spiegato Salvo Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma. I riflettori dunque si accenderanno il 13 ottobre con tanti luoghi in cui sarà possibile vedere i film. Dal MAXXI all’Auditorium Parco della Musica alla Casa del Cinema, passando per il Teatro Alberto Sordi, il Cinema Giulio Cesare e il Teatro Palladium. Pellicole e grandi storie anche al Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e al Teatro Ateneo La Sapienza.

Gli ospiti della Festa del Cinema di Roma 2026

Fra gli ospiti più attesi Javier Bardem che riceverà per l’occasione il Premio alla Carriera. Ci sarà anche Jenna Ortega, la celebre Mercoledì della serie Netflix, che presenterà Clara e il sole, film diretto da Taika Waititi e tratto dal romanzo di Kazuo Ishiguro.

Sul red carpet sfileranno anche Julianne Moore e Paul Giamatti a Roma con la pellicola The Debut, Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, fra i protagonisti de Il fantasma dell’opera. Nella Capitale arriveranno inoltre Zoe Saldaña e Charlotte Gainsbourg.

Fra le produzioni italiane ci sarà Mustang, il film realizzato da Kasia Smutniak in cui appare anche il grande Pietro Taricone. Immancabili poi gli ospiti provenienti dal mondo della musica e dello sport come Jovanotti, Morgan e Federica Brignone.

I film in concorso

I film in concorso sono davvero tantissimi e in questa edizione 2026 sono numerosi i titoli da tenere d’occhio. Si parte con The Life and Deaths of Wilson Shedd, il dramma carcerario diretto da Tim Blake Nelson, che racconta i tentativi di fuga di Wilson Shedd dalla prigione in cui è rinchiuso. Nel cast Amanda Seyfried e Scoot McNairy per un’interpretazione forte e intensa.

Troviamo poi I Love Boosters che segue le vicende di una banda di taccheggiatrici che decide di prendere di mira un’icona dell’alta moda. Umorismo, crime e satira si mescolano in quello che è già stato definito come un capolavoro.

Cambogia segna invece l’esordio come regista di Valerio Lundini. Un’opera di meta-cinema che ha come ambientazione il set di una finta serie poliziesca. Verità e finzione si mescolano, grazie anche alla comicità e alla visione di Lundini, da sempre inconfondibile.

Da vedere al Festival del Cinema di Roma 2026 anche Mustang il docu-film di Kasia Smutniak. Un diario di viaggio per raccontare il Nepal fra tradizioni millenarie, problemi e un amore sconfinato per questa terra.