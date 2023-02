Elodie, da Mara Venier le parole speciali per Maria De Filippi

Fonte: Ansa In lacrime alla camera ardente: Venier e Diaco omaggiano Maurizio Costanzo

Un’interpretazione sentita e potente, per celebrare Maurizio Costanzo con le parole di una canzone immortale della quale lui ha scritto il testo. Ma anche le parole speciali per Maria De Filippi.

Elodie è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e, nel corso della puntata durante la quale è stato anche celebrato il grande giornalista e conduttore scomparso, ha parlato di come è cresciuta in questi anni e di quello che deve alla De Filippi.

Elodie, le parole di gratitudine per Maria De Flippi

L’interpretazione da brividi di Se telefonando e poi una chiacchierata sul suo percorso professionale, partendo dall’ultima esperienza sanremese per arrivare a un riassunto delle sue partecipazioni a Domenica In. Elodie è stata ospite di Mara Venier e ha parlato di sé e di come è cambiata negli anni: “Da quella ragazza un po’ timida”, ha detto la conduttrice. Mara ha aggiunto: “Mi ricordo stavi molto in disparte a lato dello studio ed eri quasi terrorizzata e io mi sentivo anche un po’ in imbarazzo perché non sapevo come metterti a tuo agio: mi hai fatto una grande tenerezza”.

Elodie ha spiegato che ancora oggi ha paura e, in riferimento all’esibizione sulle note di Se telefonando: “Spero di non aver deturpato un grande classico: è giusto approcciarsi alle cose con rispetto”.

Il suo percorso l’ha portata a raggiungere grandi successi. “Oggi so un po’ di più chi sono e ho la fortuna di lavorare con grandi professionisti che mi danno la possibilità di esprimermi ed è una grande libertà”.

Poi Mara Venier le ha chiesto a chi deve dire grazie in questo momento della sua vita. Ed Elodie ha spiegato che ci sono tante persone, iniziando a elencare tutti coloro con cui lavora e collabora. “Maria De Filippi – ha poi aggiunto spiegando – ha creduto in me nel primo momento. Ho incontrato talmente tante persone che mi hanno teso la mano che è difficile… anche te devo ringraziare”.

È infatti proprio da Amici, dall’edizione del 2015 alla fine della quale è arrivata seconda, che la carriera della cantante ha preso il via. E da quel momento ha macinato un successo dietro l’altro prendendo parte a quattro Festival di Sanremo (uno come co-conduttrice), dando vita a brani che sono diventati delle hit e partecipando anche al suo primo film (Ti mangio il cuore).

Mara le ha chiesto se non deve dire grazie a se stessa: “Forse ancora non sono pronta” ha detto Elodie. Mentre la conduttrice è intervenuta sottolineando: “lo dico io”. Parole che hanno suscitato l’emozione di Elodie, che poi ha cantato Due, il brano con cui ha gareggiato a Sanremo 2023.

Per salutarla Mara non si è lasciata sfuggire l’occasione per un breve accenno ad Andrea Iannone, con cui Elodie fa coppia da qualche tempo: “Devo dire che l’amore ti fa molto bene: salutami il tuo moroso”.

Prima della breve intervista, però, Elodie aveva regalato al pubblico un’interpretazione da brivido che è stato un bellissimo omaggio a Maurizio Costanzo.

Elodie, l’interpretazione emozionante a Domenica In

Se telefonando è uno dei brani più amati cantanti da Mina, una gigante della musica italiana. La sua voce ha reso immortali le parole di un testo scritto proprio da Maurizio Costanzo (con Ghigo De Chiara) e le cui musiche sono state realizzate da Ennio Morricone.

Un brano intenso, che richiede una grande capacità vocale, con picchi e discese, e che ha bisogno di interpretazione.

Una canzone che Elodie ha portato sul palco di Domenica In emozionando. Mara non ha nascosto la commozione e la voce rotta, perché anche quello è stato un modo per raccontare Maurizio Costanzo, in questi giorni dopo la sua morte.

Un addio che ha colpito nel profondo i personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica che hanno voluto dedicargli ricordi emozionanti sui social o quando si sono presentati alla camera ardente del giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore.

Oppure, come Elodie, che lo ha celebrato così: con un’esibizione intensa e da brividi di una canzone che – grazie anche al testo – è diventata immortale.