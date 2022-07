Elena D’Amario “tradisce” Maria De Filippi: dove la vedremo

Fonte: Instagram Chi è Elena D’Amario, la ballerina di Amici 2021

Elena D’Amario è pronta a cimentarsi in una nuova sfida: la ballerina di Amici “tradirà” Maria De Filippi con un ruolo totalmente inedito per la sua carriera. Debutterà infatti come attrice nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata serie di Rai 1 con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

Elena D’Amario debutta come attrice: il nuovo ruolo in Che Dio ci aiuti 7

Fisico statuario, bellezza invidiabile e talento innegabile: abbiamo conosciuto Elena D’Amario per il suo percorso ad Amici, quando da semplice partecipante al programma – era il 2009, l’anno di Emma Marrone e Stefano De Martino – riuscì a conquistare una borsa di studio per volare a New York.

La Grande Mela l’ha vista diventare una grande ballerina, tra le più amate del panorama newyorkese, tanto che il New York Times l’ha definita “magnetica“. Nel frattempo però è tornata in Italia, dividendo i suoi impegni tra il nostro paese e l’America: oggi è infatti uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, data la sua attività di ballerina professionista nel cast del talent show di Maria De Filippi.

Pare però che adesso Elena D’Amario sia pronta a vivere una nuova avventura, stavolta come attrice, un ruolo inedito per il suo percorso professionale. Nelle scorse ore la ballerina aveva pubblicato su Instagram delle storie sibilline su un set, che hanno trovato una spiegazione grazie alla segnalazione del portale Tvblog.it. Il sito dedicato al mondo della tv ha infatti svelato che la D’Amario debutterà come attrice in una delle fiction più amate del piccolo schermo, Che Dio ci aiuti.

La ballerina starebbe girando le prime scene della settima stagione della serie di Rai 1 proprio in questi giorni a Spoleto. Per ora non si sa ancora nulla sul personaggio che interpreterà la ballerina e sul numero di episodi in cui comparirà ma, secondo le sue ultime storie le riprese di Che Dio ci Aiuti 7 sarebbero appena iniziate. La D’Amario, infatti, si è mostrata ai suoi fan distesa su un divano, con in mano quello che sembra un copione e una scritta “Oggi studio” con l’immagine di un ciak che lascia intendere che Elena stia proprio imparando quella che sarà la sua parte nella fiction in vista delle riprese.

Che Dio ci aiuti 7, le novità (e l’addio di Elena Sofia Ricci)

Non si sa ancora se l’esperienza di Elena D’Amario si limiterà a un semplice cammeo o se il suo ruolo avrà spazio in più episodi. Quel che è certo è che Che Dio ci Aiuti 7 dovrà fare a meno di Elena Sofia Ricci, uno dei pilastri della fiction targata Rai.

A confermarlo è stata la stessa attrice, come ha spiegato anche a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ho sempre detto che avrei lasciato Che Dio ci aiuti e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine“.

La data di messa in onda di Che Dio Ci Aiuti non è stata ancora comunicata in via ufficiale, ma in sede di presentazione dei palinsesti Rai è stato annunciato che sarà proposta non prima del 2023.