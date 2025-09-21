Anticipazioni Domenica In del 21 settembre, l’omaggio a Pippo Baudo e Giorgio Armani

Riparte "Domenica In" con un omaggio a Pippo Baudo e Giorgio Armani, recentemente scomparsi. E poi tantissimi ospiti per inaugurare la nuova stagione

Dopo un’estate di pausa, torna su Rai1 l’immancabile appuntamento con Domenica In. Mara Venier è pronta a riabbracciare il suo pubblico: domenica 21 settembre la conduttrice torna al timone del programma che quest’anno spegne 50 candeline. Per lei sarà la 17esima volta alla guida della trasmissione, l’ottava consecutiva. Quest’anno però ci saranno delle novità: Mara Venier avrà accanto alcuni compagni di viaggio che la affiancheranno in vari momenti della trasmissione, il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, il conduttore Teo Mammucari e il wedding planner Enzo Miccio.

Domenica In, le anticipazioni del 21 settembre: l’omaggio a Pippo Baudo e Giorgio Armani

Domenica 21 settembre Domenica In riapre i battenti: un appuntamento attesissimo per il pubblico di Rai1, che potrà rivedere l’amatissima Mara Venier e i suoi ospiti dalle 14.00 alle 17.10, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La prima puntata dell’edizione 2025 partirà con il ricordo di Pippo Baudo, maestro della televisione e amico e collega recentemente scomparso.

Proprio su Instagram la conduttrice ha dedicato un post al suo grande amico: “Pippo mio, oggi inizia Domenica In e questa puntata sarà dedicata a te… Già ci manchi… Questa foto fatta il giorno del mio matrimonio con Nicola dice tutto ❤️… Grazie per avermi voluto bene ❤️”, ha scritto a corredo di un bellissimo scatto in cui il conduttore bacia teneramente sulla fronte la collega.

Ma non finisce qui: un altro momento sentito sarà il tributo al grande stilista Giorgio Armani, anche lui scomparso nelle ultime settimane, che verrà omaggiato da Mara Venier ed Enzo Miccio.

Gli altri ospiti

La prima puntata, in occasione dell’importante anniversario, sarà ricca di ospiti e festeggiamenti. Ad aprire l’appuntamento ci sarà Loretta Goggi, che si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Pier Francesco Pingitore ripercorrerà il successo delle sue ragazze del bagaglino, che hanno segnato un’epoca televisiva.

Tornerà anche un ospite gradito al pubblico di Domenica In: si tratta di Al Bano, che porterà la sua energia in studio, esibendosi con alcuni dei suoi brani più amati e interpretando dal vivo Vai Italia, inno ufficiale della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2025, accompagnato dal coro di bambini dell’Antoniano e dal coro di Caivano.

Dedicato proprio alla suddetta candidatura sarà Il pranzo della domenica, momento nel quale lo chef stellato Massimo Bottura condividerà la sua esperienza e il valore culturale della tradizione gastronomica italiana, sostenuta da numerosi artisti e volti noti dello spettacolo collegati da diverse città: Gigi D’Alessio da Napoli, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli da Roma, Gianna Nannini da Verona, Carlo Conti da Livorno, Antonella Clerici da Genova, Piero Chiambretti da Alba, Bruno Vespa da L’Aquila, Peppone Calabrese da Matera ed Elisa Isoardi da Palermo.

Spazio ancora alla musica con Alfa, che proporrà al pubblico la sua hit estiva A me mi piace. E ci sarà anche l’angolo dell’attualità, curato da Tommaso Cerno, dedicato al ricordo dell’indimenticabile Pippo Baudo, con la partecipazione di Massimo Giletti, Pier Francesco Pingitore e dell’avvocato Giorgio Assumma. Non ci sarà invece l’ex moglie Katia Ricciarelli, come annunciato di recente: “Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo”, ha detto la conduttrice all’Ansa.

Teo Mammucari affiancherà Mara Venier ne Il Tabellone, un gioco che coinvolgerà il pubblico con domande sulla storia del programma. “Ci sarà un gioco che sarà condotto da Teo Mammucari, che ricorderà un gioco famoso. È prevalentemente il cruciverba rivisto, ma sarà interamente dedicato ai 50 anni di Domenica In“, ha dichiarato la presentatrice.