Fonte: Ansa Mara Venier

L’attesa è finita. La puntata di Domenica In del 15 settembre 2024 segna l’inizio della nuova stagione del celebre programma di Rai1, con la conduzione di Mara Venier, che celebra il suo sedicesimo anno alla guida del format. La puntata ospita una serie di volti noti e amati del mondo dello spettacolo, della musica e dell’attualità, in un mix di momenti emozionanti e di riflessione com’è nelle abitudini dello storico contenitore domenicale della prima Rete.

Domenica In, le anticipazioni del 15 settembre

Non poteva mancare un omaggio al giornalista e conduttore Luca Giurato, scomparso il 12 settembre per un infarto fulminante. Giurato, figura storica della televisione italiana e amico stretto di Mara Venier, verrà ricordato con affetto attraverso testimonianze di amici e colleghi, che sottolineeranno il suo contributo alla televisione e il suo legame personale con la conduttrice, che lo considerava uno dei suoi più cari amici.

Tra gli ospiti principali c’è anche Renzo Arbore, artista poliedrico che racconterà alcuni degli aneddoti della sua carriera e della sua vita privata, inclusa la sua lunga relazione con la stessa Venier, durata oltre un decennio. Durante l’intervista, Arbore condividerà momenti intimi e significativi della loro storia, dimostrando il profondo legame di amicizia che li unisce ancora oggi. Nonostante l’amore sia finito da tempo, infatti, hanno mantenuto un ottimo rapporto favorito anche dall’intelligenza del marito di Venier, Nicola Carraro, che ha dimostrato negli anni di non essere geloso dei grandi amori che hanno caratterizzato la vita di sua moglie.

Gli altri ospiti

Per la parte musicale, è ospite Sal Da Vinci, artista napoletano reduce dal successo estivo di Rossetto e caffè. Il brano, che ha spopolato anche su TikTok, anticipa l’uscita del suo nuovo album prevista per l’autunno. A completare il quadro degli ospiti c’è Teo Mammucari, conduttore e showman appena approdato in Rai, e Riccardo Cocciante, uno dei più amati cantautori italiani, la cui presenza arricchisce ulteriormente la componente musicale e di intrattenimento del programma.

Non mancano i temi di attualità e cronaca. Interviene in studio Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, protagonista di una complessa vicenda giudiziaria e accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Il segmento dedicato alle notizie fa parte della nuova Domenica In che destina i primi blocchi al talk che aveva già preannunciato la sua conduttrice.

Quando va in onda

La prima puntata di Domenica In è trasmessa il 15 settembre dalle ore 14. Come anticipato, sarà molto diversa rispetto alle edizioni passate e concederà un ampio spazio alla cronaca e all’attualità. Immancabili le interviste che hanno reso celebre il programma, mentre lo studio sarà completamente diverso. Alla conduzione c’è sempre lei, Mara Venier, che ha già annunciato che questo sarà il suo ultimo anno alla guida dello show.

La trasmissione va inoltre in onda in contemporanea sul canale in streaming di RaiPlay e qui rimarrà fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. E ancora, è attivo l’hashtag ufficiale legato al programma che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. A seguire, dalle 17,20 circa, è attesa la nuova edizione di Da noi… A ruota libera, con la conduzione di Francesca Fialdini.