Mara Venier ricorda Luca Giurato, il momento peggiore: “Per lui era un dolore quasi fisico”

Fonte: IPA Mara Venier e Luca Giurato

Un’amicizia vera, un legame profondo che durava da tempo e che andava oltre il semplice rapporto professionale: in una lunga intervista al Corriere della Sera Mara Venier ha ricordato il grande amico Luca Giurato, scomparso all’improvviso a causa di un infarto all’età di 84 anni. Un dolore immenso per la conduttrice, che deve al collega l’avvio della sua carriera professionale.

Mara Venier, il dolore per la perdita di Luca Giurato

La conduttrice di Domenica In ha affidato al Corriere della Sera il ricordo del collega e grande amico Luca Giurato, scomparso all’improvviso nella serata dell’11 settembre a causa di un infarto fulminante. Una notizia che Mara Venier non avrebbe mai voluto ricevere, come ha spiegato ai microfoni del giornale: “Ho cercato subito Luca al cellulare, squillava e dava libero, ho sperato tanto che fosse lui a rispondere, invece mi ha risposto Daniela, l’ho scongiurata: ti prego dimmi che non è vero“.

Impossibile trattenere le lacrime per la conduttrice, che ha confessato che è stata proprio la moglie del suo caro amico, Daniela Vergara, a darle la tragica notizia: “Purtroppo è vero, ricordati che lui ti voleva tanto bene… Non siamo riuscite a dirci nient’altro. Troppo dolore”, ha ammesso Venier.

Una sofferenza che strappa il cuore, che non lascia spazio ad altro, per quel collega, diventato poi un amico insostituibile, che ha descritto come “un vero signore, dalla grande e spiccata sensibilità, che stava attento agli altri, sempre carino, affettuoso”. Ed è difficile dire addio a un pezzo della propria vita: “Con Luca siamo stati legatissimi, la nostra è stata un’amicizia vera, fatta di complicità, potevamo stare mesi senza sentirci, ma non cambiava nulla. Non ci siamo più lasciati, anche se ci vedevamo poco. Lui non mi ha mai chiamato Mara, mi vedeva e urlava: adorata”.

Il ricordo di Mara Venier

La conduttrice ha ricordato il loro primo incontro, avvenuto nel 1993, quando fu lui a volerla per la prima edizione di Domenica In. Un’opportunità che cambiò per sempre la sua carriera: “Luca lasciò a me con grande generosità il ruolo della conduzione al suo fianco. Fu meraviglioso nei miei confronti”.

La loro collaborazione durò solo un anno, ma la loro amicizia continuò, tanto che lo volle al suo fianco nel 2008 all’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura: “Quando mi proposero di fare l’opinionista dissi che dovevano assolutamente convincere Luca a esserci, avevo voglia di ritrovarlo come compagno e amico“.

Oltre alle gaffe verbali, indimenticabili per il pubblico, Luca Giurato non risparmiò all’amica anche due “incidenti” fisici: una volta diede alla Venier una gomitata per sbaglio in un occhio, che le costò un’operazione; poi la fece cadere durante la sigla di Domenica In, causandole la rottura dei legamenti. “Quel filmato è diventato virale, lui ne soffriva moltissimo, anche a distanza di anni. Mi pregava sempre di non tornare sull’accaduto, per lui era un dolore quasi fisico quel ricordo”, ha raccontato.

Dopo la pensione Luca Giurato si era allontanato dalla tv, e non è mai voluto tornare sugli schermi, nonostante gli inviti dell’amica “adorata”. Ma il loro legame non si è mai spezzato: “Devo tutto a lui, tutto è partito da lì, è lui che mi ha voluto, che ha voluto quella ragazza con le gambe belle…”.