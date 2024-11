Dinner Club, i protagonisti della terza stagione e anticipazioni

Dinner Club 3 debutta su Prime Video: Cracco e un cast di star attraversano l’Italia in camper tra ricette audaci e risate memorabili

Fonte: Getty Images Dinner Club, cosa vedremo nel programma condotto da Carlo Cracco

Da oggi 21 novembre, su Prime Video, Carlo Cracco riparte per un’avventura inedita attraverso l’Italia. La terza stagione di Dinner Club promette sorprese: un camper vintage, biciclette, e un cast stellare in viaggio lungo l’Appia Antica. L’itinerario, che parte da Roma e arriva a Brindisi, tocca il cuore del Lazio, della Campania e della Basilicata, mescolando cultura, cucina e momenti indimenticabili.

Christian de Sica e l’ironia sulle difficoltà

Christian De Sica, una delle personalità più amate dello spettacolo italiano, ha accettato la sfida con la sua consueta ironia. L’attore si è trovato catapultato in situazioni improbabili come dormire in tenda con i sacchi a pelo.

Ma il vero colpo di scena è arrivato ai fornelli, dove ha dovuto affrontare ricette insolite, inclusa la preparazione delle palle del toro. Tra le imprese culinarie più complesse, De Sica ha portato in tavola uno sformato settecentesco della tradizione napoletana, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Emanuela Fanelli: pedalate e battute

Emanuela Fanelli, premiata attrice e nuova scoperta della comicità italiana, ha aggiunto il suo stile unico al viaggio. Percorrere l’Appia Antica in bicicletta sui sampietrini è stato per lei un vero banco di prova, ma la sua ironia e tenacia hanno conquistato tutti. La sua presenza ha regalato momenti di leggerezza e autentica simpatia.

Rocco Papaleo, un veterano dai commenti pungenti

Rocco Papaleo, che di avventure ne sa qualcosa, ha descritto l’esperienza come “un viaggio unico, ma anche una bella lezione”. Tra una battuta e l’altra, l’attore ha ammesso che l’impegno richiesto lo ha spiazzato. Eppure, proprio lui, che da sempre è associato alla narrativa dei viaggi, ha saputo trovare il lato più appassionante di questa nuova avventura.

Tra ospiti e veterani: il ritorno di Antonio Albanese e Sabrina Ferilli

Antonio Albanese, volto storico del programma, si conferma una presenza fondamentale anche in questa stagione. La sua capacità di improvvisare, sempre brillante, ha dato una marcia in più alle dinamiche del gruppo.

Al suo fianco, Sabrina Ferilli, già affezionata alla formula dello show, ha proposto una curiosa idea: trasformare i momenti più iconici delle tre edizioni in un film. Il suo entusiasmo per il progetto è contagioso.

Il viaggio collettivo: un’esperienza da camper

A portare una ventata di novità c’è Corrado Guzzanti, ospite d’eccezione di questa stagione. Il comico ha dichiarato di essere rimasto colpito dall’atteggiamento di Carlo Cracco, descritto come molto diverso dall’immagine pubblica che spesso lo precede.

La novità di questa edizione è il viaggio in gruppo. Cracco, De Sica, Papaleo e Fanelli, insieme agli altri protagonisti, attraversano l’Italia su un camper, condividendo spazi e momenti inediti. “Per me, che non avevo mai messo piede su un camper, è stata una scoperta incredibile,” ha confessato De Sica, descrivendo con entusiasmo l’atmosfera unica che si è creata.

Come sempre, Cracco non fa sconti ai suoi ospiti. Le ricette proposte, che uniscono tradizione e audacia, mettono a dura prova le abilità dei partecipanti. De Sica ha anticipato che alcuni piatti saranno talmente elaborati da spingere i concorrenti al limite. Ma è proprio questo mix di tensione, comicità e improvvisazione a rendere Dinner Club uno show irresistibile.