Da noi a ruota libera non va in onda il 22 dicembre: chi sostituisce Francesca Fialdini

La puntata del 22 dicembre di "Da noi... A ruota libera" non va in onda e perché: cosa trasmette Rai1

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Tornata di pausa per Francesca Fialdini, che non va in onda con Da noi… A ruota libera di domenica 22 dicembre. La giornalista e conduttrice si ferma per lasciare spazio allo speciale della Fondazione Telethon, che ogni anno rinnova il suo appuntamento con la ricerca e la solidarietà. Le interviste one-to-one sono quindi solo rimandate, mentre Rai1 propone comunque la consueta puntata di Domenica In con la conduzione di Mara Venier.

Perché non va in onda Da noi… A ruota libera

Come abbiamo anticipato, la puntata di Da noi… a ruota libera del 22 dicembre non va in onda per lasciare spazio alla Maratona Telethon condotta da Tiberio Timperi e Paolo Belli. L’artista di Modena è reduce dalla finale di Ballando con le stelle che quest’anno ha fatto registrare un record di ascolti puntata dopo puntata. BellaFesta va in onda anche in prima serata, ancora su Rai1, con la conduzione di Pierluigi Diaco e dopo l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Non è la prima volta che il programma di Francesca Fialdini si adegua alle esigenze di palinsesto di Rai1, dato che l’orario è quello più richiesto per determinate programmazioni. Pensiamo alla finale dello Zecchino d’Oro, o a quella di Junior Eurovision Song Contest: Da noi… A ruota libera si presta a ogni richiesta della Rete ma rimane un appuntamento attesissimo per i telespettatori che sono ormai bene abituati all’eleganza e al garbo della conduttrice che è stata una grande scoperta degli anni più recenti del servizio pubblico.

Gli ospiti di BellaFesta

Se si parla di Telethon, il pensiero non può che correre verso Fabrizio Frizzi, che teneva moltissimo alla manifestazione e ne era anche orgoglioso testimonial. Aveva perfino donato il suo midollo osseo a una ragazza che ha avuto salva la vita. Valeria Fiorito, che oggi è una donna, ha ricevuto la donazione quando aveva solo 11 anni ma non ha mai dimenticato questo gesto. Si erano addirittura definiti come fratelli di sangue proprio per evidenziare il legame che li univa.

Lo aveva anche invitato al suo matrimonio, al quale però non è mai arrivato: “Ero andata a Roma qualche giorno fa per portargli di persona il mio invito di nozze, volevo che lui fosse il mio testimone. Mi disse: se le forze me lo consentiranno, oggi sto bene, domani non so”, gli aveva detto Fabrizio Frizzi. Per anni, è stata presente sul sito una scheda dedicata a lui in cui rispondeva a una serie di domande incentrate proprio sulla ricerca. Il conduttore romano è venuto a mancare il 26 marzo 2018 a seguito di un’emorragia cerebrale che lo aveva già colpito pochi mesi prima.

La serata si svolgerà quindi nel suo ricordo ma alla presenza di tantissimi ospiti. Tra quelli già annunciati elenchiamo: Alberto Bertoli e i Tazenda, Alex Britti, Drupi, Fausto Leali, Michele Zarrillo e Paolo Belli con la sua band. E ancora il cast fisso di BellaMa’ di Pierluigi Diaco: Nancy Brilli, Roberta Capua, Antonella Elia, Rita Forte, Oreste Gaudio, Valeria Marini, Memo Remigi, Domenico Restuccia, Rosa Sorrentino e Manuela Villa.