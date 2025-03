Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 16 marzo: Serena Rossi tra gli ospiti

Fonte: Ansa Serena Rossi

Torna puntuale l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini che vede tra i suoi protagonisti tanti ospiti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi a cuore aperto tra carriera e vita privata. Anche domenica 16 marzo la conduttrice terrà compagnia al pubblico con tanti volti noti, con una puntata ricca di emozioni come di consueto in onda su Rai1 dalle 17:20, dopo l’appuntamento di Domenica In con Mara Venier.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni del 16 marzo

Francesca Fialdini torna con una nuova puntata del suo talk show Da noi… A ruota libera: un appuntamento imperdibile per gli spettatori della domenica pomeriggio, desiderosi di conoscere qualcosa in più dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Anche domenica 16 marzo la conduttrice, come una perfetta padrona di casa, accoglierà nel suo salotto tantissimi volti noti, che si racconteranno tra vita privata e professionale.

Ad aprire le danze ci penserà Serena Rossi che, reduce dal successo di Mina Settembre 3, dal prossimo 22 marzo sarà in tour con il suo primo spettacolo teatrale da lei stessa ideato e dal titolo SereNata a Napoli, che ha già registrato diverse date sold out. Si tratta di un atto d’amore verso la sua terra, Napoli, e la sua gente. Ma sarà anche l’occasione per parlare dei progetti futuri: dal 20 marzo presterà infatti la voce alla Regina cattiva del nuovo adattamento live-action di Biancaneve, ma sarebbe in lizza per affiancare Topo Gigio nel musical Mamma Maria. La vera storia di Topo Gigio, previsto a teatro nella prossima stagione.

Nello studio della trasmissione arriveranno poi altri due attori amatissimi dal pubblico: Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta, entrambi protagonisti del film Muori di lei, un noir sentimentale, che si svolge durante il lockdown, diretto da Stefano Sardo nelle sale dal 20 marzo.

Gli altri ospiti

Non mancheranno altre sorprese: tra i protagonisti del pomeriggio di Rai1, Ilaria D’Amico, la giornalista e conduttrice reduce dalle nozze da sogno con Gigi Buffon, testimonial di Oxfam, che, con le sue campagne, sta continuando a combattere contro le diseguaglianze per mettere la parola fine alla povertà e all’ingiustizia.

Spazio, poi, all’attrice Margot Sikabonyi, che è diventata famosa e amata dal pubblico grazie al personaggio di Maria Martini nella serie tv di successo Un Medico in famiglia, dove ha trovato anche l’amore. La storia con Pietro Sermonti, che interpretava Guido Zanin nella fiction, è durata sei anni, tra alti e bassi; incontra il padre dei suoi figli, Jacopo Lupi, che ha sposato e dal quale oggi è divorziata. Parlerà della sua carriera e della vita dopo Un Medico in famiglia.

Dove e quando vedere Da noi… A ruota libera

Anche questa domenica l’appuntamento è con Francesca Fialdini e le emozioni, la leggerezza e il buonumore dei suoi ospiti, in onda su Rai 1 dalle 17.20 in poi, subito dopo Domenica In. Il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è fruibile anche in streaming su RaiPlay, dove troverete anche le repliche per riguardare le puntate quando e dove preferite.