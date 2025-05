Fonte: IPA Enrico Brignano e Flora Canto

Fabio Fazio ha condotto nella serata dell’11 maggio 2025 la penultima puntata della stagione 2025 di Che tempo che fa, in cui ha intervistato diversi ospiti, provenienti dal mondo dello spettacolo italiano. La trasmissione si è conclusa, come sempre con il momento più divertente di ogni episodio, quello del Tavolo.

Il sogno di Argentero. Voto: 7

Luca Argentero ha celebrato i suoi primi 20 anni di carriera nel corso della puntata dell’11 maggio 2025 di Che tempo che fa. Con Fabio Fazio l’attore ha ripercorso la sua carriera, fin dagli esordi nel telefilm Carabinieri, in cui ha conosciuto personaggi del calibro di Paolo Villaggio, su cui ha raccontato un aneddoto inedito: “Lui lo tenevano tanto sotto controllo, era goloso. Dovevano seguirlo, perché se si distraevano un attimo, Città della Pieve è un borgo meraviglioso e anche pieno di botteghe”.

Anche su Doc l’artista si è dilungato a lungo: “Un privilegio una volta nella carriera di un attore incontrare un personaggio che entra così nel cuore delle persone”. Un altro momento importante della sua carriera è stato quando è stato scelto da Ferzan Özpetek per recitare in Saturno Contro: “Mi chiamò per dirmi ‘Non sei tu’. Dopo un paio di giorni risquilla il telefono ‘Sei tu, perché ho sognato che Lorenzo sei tu’. Ho avuto la fortuna di frequentare un vero artista, colui che si muove attraverso le emozioni. C’erano una ventina di David di Donatello e Nastri d’Argento tutti seduti allo stesso tavolo e poi c’eravamo io e Ambra”.

Non è mancata anche una dedica alla sua compagna Cristina Marino, che per lui è la vera fortuna della sua vita: “Una fortuna ho avuto nella vita vera ed è Cristina. L’unica vera fortuna, per fare questo percorso, per creare ci vuole qualcuno al tuo fianco che vada nella tua stessa direzione”. Ma l’attore ha anche rivelato che vorrebbe rallentare i ritmi lavorativi per passare più tempo con i suoi due figli.

Infine Luca Argentero ha svelato il suo sogno nel cassetto: “Chi è che non vuole presentare Sanremo? L’unico merito che veramente mi riconosco è una grande dose di coraggio”. Ma anche se si è definito coraggioso, l’attore ha specificato che vorrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttore e non quello di direttore artistico della kermesse canora.

Brigano-Canto show. Voto: 10

Anche altri due attori sono stati protagonisti dell’ultima puntata dello show televisivo. Si tratta di Enrico Brignano e Flora Canto, che hanno raccontato i loro impegni professionali e alcuni dettagli della loro vita privata, tra cui anche i loro primi incontri. La moglie del comico ha svelato un episodio particolare della loro conoscenza, in cui Enrico Brignano è passato per maniaco: “Maniaco è un parolone, è una fake news”.

Flora Canto ha svelato che, mentre si trovava sulla spiaggia per fare delle foto, l’attore si sarebbe nascosto dietro una duna di sabbia per osservarla, fin quando non sarebbe stata avvertita della sua presenza dall’assistente del fotografo: “Guarda c’è un maniaco nascosto dietro la duna, che vogliamo fare? Chiamiamo i Carabinieri? Ma adesso io come glielo dico che il manico è Brignano?”.

La coppia ha raccontato anche il primo provino dell’attrice con Enrico Brigano: “La prima cosa che hai guardato è stato il mio curriculum?… L’ho conquistato comunque per la simpatia”. Visto che prima di quest’incontro Flora Canto aveva subito diverse peripezie, Fabio Fazio ha voluto commentare quanto accaduto come un segno del destino: “Il destino ti aveva dato dei segnali”.

Enrico Brignano ha anche commentato la notizia della settimana, l’elezione di Papa Leone XIV, soffermandosi, però, sui gabbiani di Roma: “Presenziavano più di noi. 700.000 fedeli, 400.000.000 di gabbiani”. Ma non è mancato neanche il ricordo per la mamma, recentemente scomparsa: “Questo spettacolo è in onore di mia madre che ci ha lasciati. Mi sembrava doveroso dedicare qualcosa a mia madre, ho talmente tanto sfruttato le sue frasi”.

Ma anche la Rai è stata al centro del mirino del comico: “Non è più la Rai, qui adesso fa quello che gli pare, la sera qua baldorie. Lo vedi com’è ringiovanito? Sembra mio zio”.

Luciana Littizzetto, la lettera per il Papa. Voto: 8

Come ogni puntata, Luciana Littizzetto ha intrattenuto i telespettatori con un siparietto divertente. La comica ha deciso di scrivere una lettera al nuovo papa: “Eminentissimo New Pope, nuovo super parroco del pianeta”, commentando anche il nome scelto dal nuovo pontefice che, secondo lei, ha ricordato a mezza Italia il figlio di Chiara Ferragni. Luciana Littizzetto ha invitato il papa in trasmissione e ha svelato di averlo visto molto emozionato.

Marco Mengoni riflessivo. Voto: 9

Anche Marco Mengoni si è raccontato a Che tempo che fa, svelando di aver vissuto un periodo piuttosto complicato ultimamente: “Ho avuto un anno molto difficile e molto intenso, sto facendo un percorso, sono in terapia da dieci anni”. Il cantante ha raccontato di aver sempre avuto paura del futuro mentre adesso i suoi timori sarebbero cambiati: “Ho paura per oggi”.

Marco Mengoni ha raccontato di come il canto sia arrivato nella sua vita per volere della mamma, che lo costringeva a prendere lezioni di piano e di canto: “Che rottura di scatole, non avevo capito l’importanza del mezzo della musica… Mezzo per lenire le ferite o mettermi in connessione con l’altro”.

Sulla sua esperienza all’Eurovision ha aggiunto: “Il secondo Eurovision mi sono divertito moltissimo, il primo non l’avevo proprio capito”.

Ventura-Maionchi, è ancora scontro. Voto: 10

Simona Ventura e Mara Maionchi sono due protagoniste del Tavolo finale di Che tempo che fa e, in ogni puntata dell’edizione attuale, la conduttrice televisiva è protagonista di alcuni siparietti sul suo matrimonio, che ha avuto luogo lo scorso luglio. Nei diversi episodi dello show televisivo vengono mandati video dell’evento e Nino Frassica presenta al pubblico anche un’ironica rubrica a riguardo.

Mara Maionchi si è detta sempre piuttosto infastidita da questo continuo riferimento alle nozze della conduttrice televisiva e, quando lei ha ipotizzato un possibile rinnovo delle promesse matrimoniali durante la prossima estate, la produttrice musicale l’ha messa energicamente in guardia, scatenando l’ilarità generale: “Non fare una cosa del genere Simona, un’altra volta tutta la solfa, una rottura di maroni. Io faccio 50 anni di matrimonio l’anno prossimo, faccio un filmato che dura sei mesi”.