Attente a quelle due (in giuria): arriva The Band, talent per gruppi

Dopo il grande successo riscosso da The Voice Senior, la Rai ha deciso di ri-puntare sui talent musicali. E tra un X Factor perso, perché passato ormai da anni alla concorrenza (Sky) e un Amici inossidabile, ha cercato una formula diversa, focalizzandosi sui gruppi, sulla mancanza di premio finale, se non la visibilità e su un cast d’eccezione, con nomi di primordine sia in giuria che come tutor dei concorrenti.

Ma andiamo con ordine: Carlo Conti, autore del programma, ha presentato alla stampa il suo The Band, nuovo show musicale che partirà venerdì 22 aprile per un totale di cinque prime serate.

The band, il talent per gruppi in cui non si vince nulla

“The band è diverso dagli altri talent tv, primo non si vince nulla, neanche un contratto discografico, tantomeno soldi, ma una grande gioia fare musica, e tutti potranno sfruttare questa occasione per farsi conoscere dal grande pubblico” ha precisato in conferenza stampa Conti. “E poi c’è un altissima percentuale di donne”.

In gara ci saranno otto band musicali emergenti che si sfideranno tra di loro. “È un talent per gruppi musicali che suonano cover di canzoni famose” spiega sempre Conti.

Che Cosa si vince? Conti: “La soddisfazione di essere eletti band dell’anno“.

The Band, tris di giurati d’eccezione: verdone-Argento-Nannini

Continua Conti: “Abbiamo selezionato 16 band su oltre duemila proposte. Otto i gruppi che arriveranno, e ognuna ha un tutor che la segue e la aiuta a preparare il compito che diamo ogni settimana. Inoltre ci sarà una giuria formata da Carlo Verdone, appassionato di musica, collezionista di vinili e batterista, Asia Argento, ex giurata dei talent show a cominciare da X Factor, e la regina del rock con l’attesissimo album in uscita a settembre, Gianna Nannini, alla sua prima esperienza in un talent show.

The Band, tutor dei gruppi artisti di primordine

In qualità di tutor, ci saranno Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.



“Il programma – spiega Conti che lo ha presentato a viale Mazzini- vuole anche rappresentare uno stimolo per far ripartire la musica dal vivo e la voglia di suonare: è per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, ma in un teatro – il “Verdi” di Montecatini Terme – per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero.



The Band, Gianna Nannini: “Finalmente si riparte facendo musica insieme”

Mai si erano visti così tanti nomi famosi concentrati in un unico talent, tra giuria e tutor, ed essersi accaparrati un cavallo di razza come Gianna, alla sua primissima esperienza di talent, è già un traguardo notevole. Che dice: “È uno bel segnale per la musica dal vivo. Non sono qui per fare il giudice. Farò critiche costruttive. Sono felice che ci sia questo programma che dà alle persone l’opportunità di fare musica insieme, senza computer ci sono poche band in Italia, non è nel suo Dna, ma guardiamo sempre avanti. Una band deve spaccare, suonare e stare insieme. Il rock è un’esigenza fisica e spero che queste abbiano quest’esigenza”.

The Band, Asia Argento: “Questo programma è karmico”

Dice Asia Argento: “”Io ho sempre avuto un rapporto simbiotico con la musica, la ascolto, la suono, la seguo. Questo programma non è un riscatto dopo X Factor, è tutta un’altra cosa. Questo lavoro è karmico, lo facciamo in una maniera più serena, senza fare guerre con altri giudici”.

“Di queste band, mi ha colpito la forza vitale che, in alcuni casi, non ha età. Sono entusiasta di far parte di questo progetto ritrovare Carlo Verdone che mi ha diretta e lavorare con Gianna di cui sono una fan assoluta”.

The Band, Carlo Verdone: “Il mio consiglio alle band emergenti”

“Alle band, ho dato il consiglio di non presentarsi come se stessero ad un supermercato. Il look, a volte, conta, serve sfoggiare un po’ di follia“. Poi ha aggiunto: “Mi sto divertendo, mi sono preso un mese sabbatico dalla scrittura cinematografica. Non voglio vedere band, ad esempio, che copiano i Maneskin, diventa un cliché”.

The Band, talent dal format originale

The Band è basato su un format originale, prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment. Dice il direttore di rete Stefano Coletta: “The Band è l’ultimo intrattenimento per me, come direttore di Rai 1, prima di passare al nuovo incarico del prime-time. Sono contento sia l’ultimo intrattenimento ma anche il primo di una lunga serie per quanto riguarda il nuovo incarico”. A chi chiede se l’idea delle band è venuta dopo il successo mondiale dei Maneskin, replica: “L’idea di questo format nasce molto prima. Stiamo lavorando ad un progetto, ripeto progetto, che vedrà i Maneskin come paradigma ma non andrà in onda su Rai 1″….