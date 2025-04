Ascolti tv del 4 aprile, The Voice Senior di nuovo contro Tradimento

Antonella Clerici grande protagonista su Rai 1 con "The Voice Senior". Su Rete 4 è andato in onda "Quarto Grado" e su Canale 5 la soap "Tradimento"

Antonella Clerici è la protagonista assoluta del venerdì sera televisivo con il suo The Voice Senior su Rai 1. E ancora una volta si scontra con la soap su Canale 5, Tradimento. Mentre su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado.

Su Rai 1 Antonella Clerici ha condotto la semifinale di The Voice Senior, affiancata dalla consueta giuria di coach composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa che premia le più belle voci over 60 del Paese.

Nella puntata di Tradimento, andata in onda su Canale 5, Ilknur si reca nell’albergo dove alloggia Tarik e, gentilmente, gli chiede di perdonare Yesim per il suo brutto carattere ma cerca in lui un po’ comprensione. In particolare, gli chiede di far riavere Oyku a Yesim. Tarik la insulta, le da’ della bugiarda e la caccia in malo modo. Mualla, la madre di Behram, arriva a Istanbul per conoscere Oylum.

Su Rete 4 Quarto Grado si è aperto con il caso di Pierina Paganelli. Prosegue il conflitto a distanza tra gli ex amanti: Manuela Bianchi, nuora della vittima, e Louis Dassilva, metalmeccanico 35enne. La donna, nei giorni scorsi sentita dagli inquirenti, continua a sostenere la sua versione e a puntare il dito proprio contro Dassilva. Ed è proseguito con la vicenda di Lily Resinovich. Mentre si continua a cercare il colpevole, le indagini e le inchieste per scoprire la verità ripartono da zero: nuovamente sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti, gli alibi del marito Sebastiano Visintin e dell’amico speciale Claudio Sterpin.

Su La7 ospiti di Propaganda Live sono stati Antonio Albanese, Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi.

