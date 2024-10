Ascolti tv del 3 ottobre. Il Grande Fratello vince, Kostas chiude in ribasso

Su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata di "Kostas", su Canale 5 l'appuntamento era con il GF, condotto da Signorini

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Stefano Fresi e Francesca Inaudi

Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Kostas con Stefano Fresi e ha dovuto fare i conti con il Grande Fratello su Canale 5.

La serie Kostas, su Rai 1, tratta dai romanzi di Petros Markaris, è arrivata alla fine. Il commissario, interpretato da Stefano Fresi, indaga su tre suicidi.

Intanto su Canale 5 nella Casa del Grande Fratello Clarissa Burt ha vissuto forti emozioni, raccontando ai telespettatori il grande amore che l’ha legata a Massimo Troisi, ancora oggi fonte di sofferenza. Amanda, invece, è stata protagonista di una sorpresa. In questi giorni Enzo Paolo e gli altri inquilini, a loro insaputa, hanno preparato un regalo per il compleanno di Carmen Russo, che era presente durante la puntata per una sorpresa al marito.

Su Rai 3 Piero Chiambretti ha ospitato a Donne sull’orlo di una crisi di nervi Alessandro Borghese, Vittorio Sgarbi con la figlia Evelina, Marina Tagliaferri e Vittorio Feltri. Mentre su Rete 4 a Dritto e Rovescio è andata in onda l’intervista al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in merito alla stretta attualità: dalla guerra in Medio Oriente al processo Open Arms, fino al raduno di Pontida.

Prima serata, ascolti tv del 3 ottobre: Kostas chiude in calo, vince il GF

Su Rai 1 Kostas incolla al piccolo schermo spettatori pari al 2.779.000 spettatori pari al 16.2% di share Su Canale5 il Grande Fratello 18 ha raccolto 2.122.000 spettatori con uno share del 16.5% (Night: 959.000 – 25.4%, Live: 676.000 – 20.4%). Su Rai2 il debutto de L’Altra Italia, con Antonino Monteleone, intrattiene 276.000 spettatori pari all’1.8%.

Su Italia1 Fast & Furious 9: The Fast Saga appassiona 1.109.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi interessa 674.000 spettatori e il 4.1% (presentazione di 16 minuti: 578.000 – 2.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori (6.5%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 1.222.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Porto-Manchester United ottiene 729.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 550.000 spettatori (3.3%).

Access Prime Time, dati del 3 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.304.000 spettatori (21.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.377.000 spettatori (25.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.843.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 557.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.442.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.182.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.526.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.013.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 1.003.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.684.000 spettatori e il 7.9%. Su Tv8 Uefa Europa League segna 385.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 598.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.644.000 spettatori pari al 19.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.818.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.276.000 spettatori (18.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.388.000 spettatori (21.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (475.000 – 4.1%), Medici in Corsia totalizza 267.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 399.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 430.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 649.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.748.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 1.014.000 spettatori (5.3%) e Riserva Indiana sigla 871.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 894.000 spettatori (4.7%). Su La7 Padre Brown raduna 248.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 422.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 245.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 462.000 spettatori con il 2.4%.