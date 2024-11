Ascolti tv del 29 novembre, The Voice Kids o Il Patriarca 2

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici è la protagonista quasi assoluta del venerdì sera televisivo con The Voice Kids su Rai 1. Ma Claudio Amendola su Canale 5 le tiene testa con Il Patriarca 2.

Gli ascolti tv del 29 novembre non riservano grandi sorprese. Su Rai 1 Antonella Clerici ha intrattenuto il grande pubblico col terzo appuntamento di The Voice Kids. Al suo fianco, i coach che hanno decretato il successo del programma: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.

Rai 2 ha proposto in prima visione la commedia Falla girare di e con Giampaolo Morelli. Mentre a Farwest su Rai 3 si è parlato degli sprechi durante il Covid.

L’appuntamento del venerdì sera su Canale 5 è per Il Patriarca 2 con Claudio Amendola. Nella terza puntata Nemo è in carcere e deve difendersi da chi vorrebbe fargliela pagare, mentre attende che Mario trovi finalmente il nome del testimone che lo accusa dell’attentato. L’ispettore Monterosso si avvicina a Lara, scoprendo in lei la sola appartenente alla potente famiglia lontana dalla mentalità del Patriarca.

Su Rete 4 a Quarto Grado il focus è stato su Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta. L’accusa ha chiesto l’ergastolo, mentre la difesa afferma non ci sia stata premeditazione. Si è parlato anche dello sconcertante caso di Giulia Tramontano. Alessandro Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano. I giudici hanno riconosciuto tutte le accuse contestate, con l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi.

Su La 7 è andata in onda Propaganda Live. Per il reportage della settimana Diego Bianchi ha raccontato la storia politica di Giuseppe Conte, dalla sua elezione a premier all’ultima assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, con la separazione da Beppe Grillo.

Prima serata, ascolti tv del 29 novembre, The Voice Kids trionfa ancora

Nella serata di ieri, venerdì 29 novembre 2024, su Rai1 The Voice Kids con la terza puntata ha interessato 3.716.000 spettatori pari al 23.8% di share, trionfando su Il Patriarca 2 in onda su Canale5, che ha conquistato 2.143.000 spettatori con uno share del 12.8%.

Su Rai2 Falla girare intrattiene 462.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone incolla davanti al video 1.004.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 FarWest segna 562.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.167.000 spettatori (8.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 905.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene 353.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.133.000 spettatori (6.2%).

Access Prime Time, dati del 29 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.445.000 spettatori (22.9%), mentre Affari Tuoi raduna 5.452.000 spettatori (27%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.902.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 519.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.488.000 spettatori (7.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.139.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.433.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 977.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 959.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.631.000 spettatori (8.1%), mentre su Tv8 100% Italia gioca con 365.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 396.000 spettatori con il 2% nella prima parte di 11 minuti e 535.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte di maggiore durata.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.074.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.307.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.485.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.645.000 spettatori (22.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (468.000 – 3.6%), Medici in Corsia totalizza 210.000 spettatori con l’1.6% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 265.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 512.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 439.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 660.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 le news dei TGR, in onda per pochi minuti causa sciopero in Rai, tengono informati 2.345.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.581.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 788.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, mentre Nuovi Eroi sigla 804.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 878.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 242.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Maitre Chocolatier – Talenti in Sfida ha conquistato 238.000 spettatori (1.4%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (311.000 – 2.4%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 418.000 spettatori con il 2.3%.