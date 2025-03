Ascolti tv del 14 marzo, The Voice Senior, Le onde del passato o Quarto Grado

Fonte: IPA Antonella Clerici

Nessuna novità nel palinsesto televisivo del venerdì sera. Antonella Clerici ha condotto The Voice Senior su Rai 1 e anche questa settimana si è scontrata con la fiction di Canale 5, Le onde del passato.

Rai 1 ha trasmesso venerdì 14 marzo il quarto appuntamento col programma di Antonella Clerici, diventato ormai un cult, The Voice Senior, con la ormai consolidata squadra di giudici, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Su Canale 5 sono tornati Anna Valle e Giorgio Marchesi in una nuova puntata de Le onde del passato. Gaetano sceglie di sacrificarsi per proteggere Mia. Anna e Luca, divisi tra attrazione e traumi passati, indagano su un misterioso “terzo uomo” presente sullo yacht Slang: un oscuro personaggio che potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginano. Dalle loro ricerche riemerge il ricordo di un poliziotto misteriosamente scomparso, la cui sorte è in qualche modo legata ad uno degli ospiti del B&B. Ma un imprevisto avvenimento travolge Mia.

Su Rete 4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, a Quarto Grado, si sono occupati della clamorosa svolta sul caso di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco, uccisa il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato a 16 anni per omicidio in via definitiva, l’ex fidanzato della giovane Alberto Stasi. Adesso, dopo 18 anni, il colpo di scena: torna nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e all’epoca già oggetto di indagini.

Su La7 è tornato il consueto appuntamento con Propaganda Live, mentre su Rai 2 abbiamo ritrovato Farwest.

