Le Blind Audition continuano e la quarta puntata di The Voice Senior ha riservato sorprese, sorrisi e qualche lacrima. Caos (come sempre) tra i coach

Fonte: Ansa Arisa

L’appuntamento con The Voice Senior del venerdì è ormai una tradizione immancabile. Antonella Clerici, perfetta padrona di casa, ci accoglie con una metafora: niente trucchi, voci veraci e sapori straordinari, per una degustazione di canzoni indimenticabili. “E, come sempre, viva la vita”. La quarta puntata di The Voice Senior del 14 marzo 2025 è stata all’insegna delle Blind Audition: voci da brividi, che aspettano solo il loro momento, da tutta una vita. E che vita, che storie: grandi emozioni. Le nostre pagelle.

Annamaria, la forza del riscatto: duetta con Loredana Bertè ma sceglie Gigi. Voto: 9

La storia di Annamaria Bove, quasi 66 anni, è forse quella che rappresenta tante, troppe donne nel mondo. “Mio padre cantava e amava suonare”. C’è un “ma”: Annamaria non riuscirà mai a perdonarlo per un fatto risalente a quando aveva 14 anni. “Andai da un maestro di musica e a nostra insaputa mi iscrisse a un concorso canoro. Tornando a casa, il custode mi diede una lettera dove c’era questa partecipazione. Era Castrocaro. Mio papà era contrario: ‘Tu non vai da nessuna parte‘. Ha stracciato la lettera. Era così, un padre padrone, si faceva quello che diceva lui”.

Di quel sogno, dopo l’accaduto, è rimasto ben poco, ma – si sa – alla fine chi siamo davvero e cosa amiamo non possiamo ignorarlo. Sul palco, ha portato Cercami di Renato Zero. Molto difficile, come ha riconosciuto lo stesso Clementino, e come non essere d’accordo? Annamaria ha duettato persino con Loredana Bertè, realizzando un suo sogno, ma alla fine ha scelto Gigi D’Alessio, spiazzando tutti. Il commento laconico della Bertè, che così è stata quasi tradita: “Mi hai molto deluso”.

Marina e Andrea, l’amore che commuove. Voto: 9

Impossibile resistere alla storia di Marina e Andrea, una storia di solidarietà artistica, di amicizia e, infine, d’amore. Cantano insieme da 40 anni, oltre a essere una coppia nella vita vera, lo sono nella musica. “Ci siamo sposati solo nel 2023. La mia migliore amica era Nadia, la sua prima moglie mancata nel 2021 per una brutta malattia”. Sul palco hanno scelto di cantare (I’ve Had) The Time of My Life: poteva forse Clementino lasciarsi sfuggire la sua prima “coppia” in squadra? Lieto fine per lui: si è girato ed è stato scelto.

Clementino cerca fidanzata, ed è caos: Arisa è unica. Voto: 7

“Clementino, single, 42 anni, Sagittario e ‘tengo pure la casa’”. Sono parecchi i motivi dietro il successo di The Voice Senior: conduttrice impeccabile, storie uniche, voci magiche. E poi ci sono loro, i coach, Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino, che in ogni puntata ci sorprendono con sketch divertenti (e non solo), un paio di gaffe (di solito di Clementino), lezioni (di Arisa, che è sempre unica), professionalità e voglia di spronare i concorrenti (Gigi) e l’idolo di noi donne, la magica Bertè. Nella puntata del 14 marzo, però, fidanzata cercasi per Clementino: per lui, si sono alzate in piedi persino le donne tra il pubblico, pronte a sposarlo. “Io volevo solo una donna, volevo Loredana Bertè quando teneva 25-30 anni“. Si può dire è calato il gelo? Sì.

“E ora no?”, subito la pronta risposta che ha messo in difficoltà il rapper, che ha chiesto persino l’aiuto di Gigi D’Alessio per uscire dall’impasse. Naturalmente, c’è da dire che non è passato inosservato il feeling tra Clementino e Arisa agli occhi di D’Alessio (e nemmeno dei social), ma, come ha detto Arisa: “Noi siamo amicissimi, sarebbe un peccato rovinare il rapporto con l’amore, perché l’amore finisce ma l’amicizia dura per sempre“. E poi, come ha detto sempre la saggia Arisa, Clementino la fidanzata se la deve trovare da solo (con la sigla di Uomini & Donne in sottofondo, pure). Show.

Arisa e Loredana Bertè cantano Minuetto. Pura magia

Superlative. Il momento più “alto” della puntata. Un momento per cui non è possibile spendere troppe parole, perché sarebbero solo superflue e certe cose bisogna solo viverle e sentirle. Arisa e Loredana Bertè hanno duettato sulle note di Minuetto, capolavoro di Franco Califano che ha interpretato magistralmente Mimì. Due voci che si sono unite alla perfezione, quella della Bertè e di Arisa: brividi.