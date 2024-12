Ascolti tv del 13 dicembre, è scontro tra The Voice Kids e Il Patriarca 2

Fonte: Getty Images Antonella Clerici

Si ripete lo scontro del venerdì sera televisivo tra il grande show condotto da Antonella Clerici su Rai 1, The Voice Kids, e la grande fiction di Canale 5, Il Patriarca 2 con Claudio Amendola. Senza contare gli appuntamenti fissi con Quarto Grado su Rete 4 e Farwest su Rai 3.

Venerdì 13 dicembre è andata in onda su Rai 1 la semifinale di The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Al fianco di Antonella Clerici, padrona di casa, i giudici Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.

Antonellina, che ha da poco compiuto 61 anni, come sempre se la deve vedere con gli intrighi del Patriarca 2, la serie con Claudio Amendola su Canale 5. Nella puntata di ieri sera, emo e Raoul creano un’alleanza momentanea per liberare Lara e Jessica dai mafiosi albanesi: durante un violento scontro Mario viene ferito. Bandera e Morabito tornano subito a combattere l’uno contro l’altro per le elezioni del nuovo Rai’s del porto di Levante. Mario ancora convalescente confessa a Lara il suo amore per lei, senza accorgersi che Nina ha sentito tutto: delusa e arrabbiata Nina riprende la relazione con Daniel. Mentre due omicidi scuotono Levante e colpiscono sia Lara che la polizia, Nemo continua a peggiorare e arriva a compiere un gesto folle.

Su Rai 2 è andato in onda in prima visione il film Blackout Love con Anna Foglietta. La 7 ha trasmesso l’ultimo appuntamento del 2024 di Propaganda Live. In studio erano ospiti l’attore Luca Marinelli e lo scrittore Antonio Scurati.

