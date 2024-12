Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di The Voice Kids o Il Patriarca 2

Fonte: IPA Antonella Clerici

Venerdì 20 dicembre la serata televisiva è stata dominata dalla grande sfida tra The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici su Rai1, giunto alla conclusione, e la grande fiction di Canale5, Il Patriarca 2 con Claudio Amendola, anch’essa giunta al termine. Dunque, una competizione estrema per aggiudicarsi il podio degli ascolti.

Antonella Clerici ce l’ha messa tutta coi suoi coach, Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, e i suoi giovani talenti di The Voice Kids a incollare i telespettatori su Rai1.

D’altro canto, nella puntata finale della seconda stagione de Il Patriarca, su Canale5, si è arrivati alla resa dei conti. Infatti, Nina è sempre contesa tra Daniel e Mario, il quale però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara. Raoul Morabito e Nemo cercano alleati in Calabria per sferrare il colpo decisivo all’avversario e la loro sfida raggiunge il suo punto culminante in un modo imprevedibile. Nel frattempo Elisa scopre la verità sulla morte del padre di Mario, e ciò rimette in discussione tutte le relazioni all’interno della famiglia Bandera.

Il resto della programmazione ha visto come di consueto su Rete4 Quarto Grado e su Rai3 Farwest. Mentre su Rai2 è stato trasmesso il film Io sono Babbo Natale, l’ultima interpretazione cinematografica di Gigi Proietti che fa coppia con Marco Giallini.

Prima serata, ascolti tv del 20 dicembre

Su Rai1 la finale di The Voice Kids vinta da Melissa Memeti ha interessato 3.716.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Il Patriarca 2 ha conquistato 2.238.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Rai Parlamento – Speciale Camera intrattiene 287.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 Interstellar incolla davanti al video 912.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 FarWest segna 572.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.317.000 spettatori (9.5%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge 486.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 No Time to Die ottiene 475.000 spettatori con il 3,2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 597.000 spettatori (3.5%)

Access Prime Time, dati del 20 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.247.000 spettatori (22.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.437.000 spettatori (28.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.694.000 spettatori pari al 14%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.297.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.094.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.381.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.043.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 936.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.551.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia gioca con 395.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 383.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte di 12 minuti e 513.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte dalla durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.247.000 spettatori (22.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.437.000 spettatori (28.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.694.000 spettatori pari al 14%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.297.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.094.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.381.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.043.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 936.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.551.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia gioca con 395.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 383.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte di 12 minuti e 513.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte dalla durata maggiore.