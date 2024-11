Ascolti tv del 22 novembre, The Voice Kids contro Il Patriarca 2

Antonella Clerici su Rai 1 conduce "The Voice Kids" ed entra in competizione con Claudio Amendola, protagonista de "Il Patriarca 2", su Canale 5

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Antonella Clerici

La serata televisiva del venerdì sera ha visto scontrarsi Antonella Clerici che su Rai 1 ha condotto The Voice Kids e Claudio Amendola, protagonista della serie Il Patriarca 2 su Canale 5.

Antonella Clerici, affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, non tradisce le aspettative con le Blind Auditions di The Voice Kids su Rai 1 e gli ascolti tv la premiano. D’altro canto, Claudio Amendola, alias Nemo Bandera ne Il Patriarca 2 su Canale 5, ha lasciato tutti col fiato sospeso nello scoprire una verità davvero dolorosa.

Il resto della programmazione vede su Rai 2 il film Mia, che affronta il tema della violenza di genere, mentre su Rai 3 a Farwest Salvo Sottile si è occupato dei legami tra Fedez e ultras del Milan.

Italia 1 ha mandato in onda il film Una notte al museo 2. Su Rete 4 a Quarto Grado Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono tornati su alcuni dei gialli più controversi ed irrisolti della cronaca.

Su La 7 a Propaganda Live Aldo Cazzullo ha commentato i fatti di attualità della settimana. Per il reportage della settimana Diego Bianchi è andato in Basilicata per raccontare la crisi idrica della regione, con una visita alla diga del Camastra che fornisce acqua alla città di Potenza e ad alcuni paesi limitrofi (140 mila persone), e che a brevissimo sarà completamente all’asciutto.

Prima serata, ascolti tv del 22 novembre: The Voice Kids trionfa

Nella serata di ieri, venerdì 22 novembre 2024, su Rai1 la seconda puntata di The Voice Kids ha interessato 3.394.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Il Patriarca 2 ha conquistato 2.125.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Mia intrattiene 669.000 spettatori pari al 3.7%.

Su Italia1 Una notte al museo 2 – La fuga incolla davanti al video 857.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 FarWest segna 578.000 spettatori e il 3.5%, mentre su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.182.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 902.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 314.000 spettatori con il 2% e sul Nove Fratelli di Crozza raduna 991.000 spettatori (5.4%).

Access Prime Time, dati del 22 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.464.000 spettatori (22.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.183.000 spettatori (25.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.776.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 468.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.046.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio e 1.426.000 spettatori (7.1%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.199.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.539.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 983.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 912.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.713.000 spettatori (8.5%) e su Tv8 100% Italia gioca con 427.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 450.000 spettatori con il 2.3% nella prima parte e 566.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.875.000 spettatori pari al 20.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.084.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.348.000 spettatori (17.7%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.533.000 spettatori (21.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (503.000 – 3.9%), Medici in Corsia totalizza 323.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 361.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 434.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 411.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.417.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 1.027.000 spettatori (5.5%) e Nuovi Eroi sigla 976.000 spettatori (5%).

Su Rete4 La Promessa interessa 883.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 255.000 spettatori pari all’1.7%, mentre su Tv8 Maitre Chocolatier – Talenti in Sfida ha conquistato 307.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (284.000 – 2.2%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 386.000 spettatori con il 2.1%.