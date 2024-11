The Voice Kids, le pagelle della seconda puntata: Antonella Clerici empatica (10), Clementino rapper romagnolo (8)

Fonte: IPA Antonella Clerici conduce "The Voice Kids"

La seconda puntata di The Voice Kids, il programma di Rai1 giunto alla terza edizione guidato anche quest’anno da Antonella Clerici, riaccende l’interesse dei giudici per i giovani talenti che incantano gli spettatori con le loro incredibili voci.

La puntata regala, proprio come la prima, tanta buona musica e ottime performance sotto l’ascolto di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino.

Maria Sofia incanta con la sua voce angelica: Voto 10

13 anni, dolcissima, Maria Sofia è la prima concorrente della seconda puntata di The Voice Kids. Apparentemente molto timida, descrive la musica come “la sua vita”: sul palco stupisce tutti con una voce cristallina che è stata in grado, in pochi secondi, di incantare tutti e 4 i giudici e di far commuovere Antonella Clerici.

Sulle ultime note di Your Love dal film C’era una volta il West, composta da Ennio Morricone, Gigi D’Alessio la sceglie per sua squadra e utilizza il Super Pass per portarla in finale. “Hai un cuore che arriva a tutti”.

Clementino amante del canto popolare: Voto 8

Simpatico e travolgente, Clementino rimane il giudice più frizzante: scherza col pubblico, scova i sosia di John Lennon, Sting e Baglioni, regala parrucche e si lascia andare con entusiasmo a un genere musicale decisamente diverso da quello con cui siamo abituati a immaginarlo.

Sceglie Silvano, un bambino di 10 anni amante del liscio che si è esibito sulle note di Romagna mia sotto l’occhio attento del suo idolo, Moreno il biondo. Clementino, non si tira indietro, e si aggiunge in un rap sulla canzone istituzione della regione romagnola.

La voglia di divertirsi non lo deconcentra comunque dalla gara: pronto a vincere ancora una volta, durante l’esibizione del giovane Marco, cantante lirico sotto l’ala di Katia Ricciarelli, blocca il compagno di merende Gigi D’Alessio impedendogli di portare il ragazzo nella sua squadra.

Antonella Clerici, padrona di casa e “mamma”: Voto 10

Come in ogni puntata, Antonella Clerici è in grado di portare avanti la serata con un’empatia particolare. La sua sensibilità arriva dritta al cuore dei ragazzi, delle ragazze e delle loro famiglie facendoli sentire al sicuro anche nel racconto di storie complicate.

Si commuove, abbraccia i bambini, regala dolci commenti alle mamme e ai papà e accoglie ospiti di spicco come Katia Ricciarelli riuscendo a trasmettere agli spettatori a casa tutto l’affetto e le emozioni provate sul palco.

Gigi D’Alessio strega al piano: Voto 8

Attento e propositivo per tutta la puntata, Gigi D’Alessio non perde l’occasione per incantare gli spettatori con il suo talento. Il cantante partenopeo si alza dalla poltrona rossa e si dirige al piano per interpretare La donna cannone di Francesco De Gregori accanto a Tommaso, il giovane 14enne dagli occhi azzurri che, dopo il duetto con D’Alessio, lo sceglie anche come giudice per la sua avventura a The Vice Kids.

Loredana Bertè e Arisa dolci motivatrici: Voto 9

Loredana Bertè e Arisa sono una garanzia di talento. All’interno di The Voice Kids non sono solo giudici indovinate per via della loro incredibile carriera artistica, ma anche per la carica di dolcezza che trasmettono ai bambini e alle bambine in gara.

Fin dall’inizio della puntata, le due giudici hanno saputo regalare ai ragazzi e alle ragazze dolci sorrisi e commenti preziosi: durante l’esibizione della piccola Benedetta, che ha portato sul palco La Noia di Angelina Mango, Arisa ha scelto di non girarsi, ma ha comunque trasmesso alla giovane concorrente una simpatia che ha saputo subito metterla a suo agio: “Vuoi fare la cantante e l’estetista? Lo sai che io prima di fare la cantante facevo l’estetista? La cantantista”.

Loredana Bertè, invece, ha intercettato il suo talento fin da subito: determinata ad averla nella sua squadra, oltre a farle i complimenti ha ringraziato i colleghi giudici per averle permesso di averla tra i suoi talenti.