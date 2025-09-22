Ascolti tv del 21 settembre, sfida accesa tra Affari tuoi e La Ruota della fortuna

Continua la sfida tra "Affari tuoi" e "La Ruota della fortuna": chi ha vinto la gara degli ascolti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

Si fa sempre più agguerrita la sfida tra Affari tuoi e La Ruota della fortuna: ogni sera lo scontro tra Rai e Mediaset è acceso, e anche domenica 21 settembre non ha fatto eccezione. Stefano De Martino e Gerry Scotti sono pronti a fare del proprio meglio per tenersi stretta la loro fetta di pubblico, anche se ad avere la meglio è quasi sempre il conduttore di Canale5, che si gode il successo conquistato durante l’estate.

Ma anche la prima serata ha riservato qualche sorpresa: su Rai1 è andata in onda la serie tv Balene – Amiche per sempre, con Veronica Pivetti protagonista, mentre su Rai2 abbiamo visto Bella Mà di Sera con Pierluigi Diaco. Su Rai3 l’appuntamento era come ogni domenica con Presa Diretta, condotto da Riccardo Iacona; su Rete4 invece andava in onda Fuori dal Coro con Mario Giordano.

Per gli appassionati del genere, su Canale5 era in programma la dizi turca La notte nel cuore, e su Italia1 c’era una puntata della nuova stagione di Le Iene – guidata da Veronica Gentili con al fianco di Max Angioni. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv di domenica 21 settembre? Ecco i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 21 settembre