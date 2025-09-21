Affari Tuoi, Stefano De Martino fa esibire Linguini in una serenata: puntata romanticissima

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino conduce "Affari Tuoi" romanticissima

Domenica 21 settembre, Stefano De Martino è tornato a fare compagnia agli spettatori con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il conduttore ha accompagnato nel viaggio verso l’apertura dei pacchi Alessandro, detto Linguini, iconico volto proveniente dalla Basilicata.

La serata è stata ricca di emozioni: Linguini si commuove, finalmente, con l’aiuto del conduttore ha potuto dedicare la sua romantica serenata alla fidanzata Marta.

“Affari Tuoi”, Stefano De Martino con Linguini in una giocata romantica

Nella puntata del 21 settembre, a vivere l’avventura attraverso i pacchi d’Italia è Alessandro Labriola, un cuoco di Forenza, in Basilicata, ma che lavora a Venezia. Ultimo di sette figli, è soprannominato Linguini, nome che ricorda il personaggio Disney del film Ratatouille, e partecipa al programma da circa 20 puntate.

Accanto a lui, il grande amore: Marta, il suo “fiore di Malva”, che conosce da sempre e con cui è ufficialmente fidanzato da quattro anni. “Ci tengo a dire 4 anni ufficiali, ma ci sono stati anche gli ufficiosi. Mi ha fatto tribolare lui” racconta Marta davanti a un De Martino incredulo.

“Io ero a Venezia, lei in paese. Non riuscivo a coltivare questa storia d’amore. Ma quattro anni fa gli ho detto che saremmo stati insieme tutta la vita” spiega Alessandro.

Venezia lo ha spesso tenuto lontano dagli affetti; si commuove guardando la foto di famiglia e pensando a mamma e papà. La puntata, quindi, si gioca soprattutto per amore.

I primi cinque pacchi si concludono con l’arrivo di Gennarino, che come sempre emoziona il pubblico con la sua allegria e la grande complicità che ha con il conduttore. Il cucciolo gioca con il campanaccio, oggetto tipico della Basilicata.

Linguini continua a giocare, canta con Stefano, e non accetta la prima offerta del dottore da 30mila euro. Il conduttore lo accompagna nell’apertura dei pacchi tra alti e bassi, in un percorso tutto sommato equilibrato tra aperture rosse e aperture blu, almeno fino all’apertura del Piemonte, che nasconde 300mila euro.

Stefano De Martino presenta la serenata di Linguini

Ma il momento più apprezzato è legato alla dichiarazione d’amore di Linguini alla sua Marta: “Questo momento lo aspettavamo da settimane” commenta Stefano De Martino che diventa per un attimo un presentatore quasi sanremese: presenta Alessandro nella sua romanticissima serenata sulle note di Perché ti amo dei Camaleonti.

Un’iniezione d’amore alimentata dal conduttore, che continua a far parlare di sé e della sua vita privata, ma che riapre un gioco sempre più ferrato: l’offerta del dottore, per due volte, è di 10mila euro, entrambe rifiutate. A tre pacchi dalla fine, Linguini decide anche di rifiutare il cambio per tenere il 18: “Non sono legato ai numeri, ma è il pacco che mi ha dato il destino”.

Alla fine, in partita rimangono proprio il campanaccio e il pacco nero. Marta e Linguini si commuovono, tanto da intenerire addirittura il dottore. Arriva l’ultima offerta, quella da 25mila euro: “Una via d’uscita sicura che per noi è importante. Andare a casa senza nulla sarebbe triste. Vorrei tornare a casa, magari con una poltrona, e poter dire ‘questa me l’ha regalata il dottore’” spiega Linguini accettando.

Il 18 si apre svelando il pacco nero: 50mila euro, la cifra che Linguini aveva immaginato. “Va bene così” dice il giocatore abbracciando e baciando la sua Marta. Alla fine, il gioco gli sorride, ma la vera vittoria è in amore.