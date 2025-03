Ascolti tv del 21 marzo, The Voice Senior e Le onde del passato a confronto

Fonte: Ansa Antonella Clerici

La serata televisiva del venerdì ha visto scontrarsi nuovamente The Voice Senior su Rai 1 e la fiction Le onde del passato su Canale 5. Ormai questa battaglia per gli ascolti tv che apre al fine settimana è diventata un’abitudine.

Dopo il record di Rai 1 con Il Sogno di Benigni e la Nazionale di calcio, è toccato ad Antonella Clerici e alla sua giuria di coach, composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, tenere alto lo share con The Voice Senior e le “Blind Auditions”.

Nel sesto episodio de Le onde del passato, con Anna Valle e Giorgio Marchesi, su Canale 5, la misteriosa morte di una giovane ritrovata sulla spiaggia potrebbe essere connessa ai drammatici fatti vissuti nel 2004 da Anna e Tamara sullo yacht. Luca indaga su questo decesso partendo da una labile traccia fotografica: un dettaglio dell’abito, il particolare di un biglietto dorato. Mia, la figlia di Tamara, viene invitata assieme alle amiche ad una festa esclusiva e segreta, mentre l’ospite del B&B Rosa viene coinvolta nella disperata fuga di una ragazza. Fuga che rischia di trasformarsi in tragedia.

Su Rai 2 è andata in onda la commedia con Max Giusti, Dicono di te, mentre su Rai 3 la settima puntata di Newsroom.

Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato della clamorosa svolta sul caso di Chiara Poggi e di Pierina Paganelli. Mentre su Italia 1 è stato trasmesso il film Aftermath.

Prima serata, ascolti tv del 21 marzo

Il venerdì sera è… solo The Voice Senior! Su Rai1, ha conquistato ben 3.770.000 spettatori (24% di share). Su Canale5 è andata in onda l’ultima puntata de Le Onde del Passato, che si è fermato a 2.167.000 spettatori (13.2%). Dicono di te su Rai2 è piaciuto a 526.000 spettatori (3%). Su Rai3, invece, è andato in onda Newsroom: 433.000 spettatori e il 2.4%. Rete4 con Quarto Grado è stato seguito da 1.317.000 spettatori (9.5%). Su Italia1, invece, Aftermath – In trappola ha totalizzato 1.136.000 spettatori (6.5%). Propaganda Live su La7 è stato seguito da 940.000 spettatori (7.3%). 493.000 spettatori hanno preferito MasterChef su Tv8, mentre 1.078.000 spettatori (6%) hanno visto Fratelli di Crozza sul nove.

Access Prime Time, dati del 21 marzo

Veniamo ai dati dell’Access Prime Time del 21 marzo. Rai1 con Cinque Minuti è stato seguito da 4.363.000 spettatori (22.6%), Affari tuoi da 5.670.000 spettatori (28%). Invece, 2.679.000 spettatori pari al 13.2% hanno scelto Striscia la Notizia su Canale5. Il Tg2 Post su Rai2 ha totalizzato 434.000 spettatori con il 2.1%. Il Cavallo e la Torre su Rai3 ha conquistato , invece Un Posto al Sole è stato seguito da 1.259.000 spettatori (6.3%). Proseguiamo con Rete4 e 4 di Sera che ha incollato allo schermo 971.000 spettatori e il 4.9% (prima parte), mentre nella seconda 934.000 spettatori e il 4.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stato visto da 1.381.000 spettatori (6.9%). Poi Otto e Mezzo su La7 ha totalizzato 1.780.000 spettatori (8.7%), Celebrity Chef su Tv8 372.000 spettatori (1.9%) e Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo sul Nove 493.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv Preserale, dati del 21 marzo

L’Eredità – La Sfida dei 7 ha totalizzato 3.007.000 spettatori (23%), mentre L’Eredità 4.300.000 spettatori (26.4%) su Rai1. Avanti il Primo su Canale5 è piaciuto a 2.066.000 spettatori (17.1%), invece Avanti un altro 2.979.000 spettatori (19.4%). La partita tra Italia-Paesi Bassi Under 21 su Rai2 è stata seguita da 497.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 le news dei TGR hanno informato 2.328.000 spettatori (13.6%), mentre Blob ha totalizzato 1.014.000 spettatori (5.5%) e Fin Che la Barca Va 1.036.000 spettatori (5.4%). Rete4 con La Promessa è stato la scelta di 862.000 spettatori (4.8%). Italia1 con Studio Aperto Mag ha informato 467.000 spettatori (3.3%), invece C.S.I. – Scena del Crimine ha totalizzato 704.000 spettatori (4%). La7 con Famiglie d’Italia ha conquistato 318.000 spettatori con il 2.2%, 4 Ristoranti su Tv8 334.000 spettatori (2%), mentre Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove 359.000 spettatori con il 2.2%.