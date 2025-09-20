Ascolti tv del 19 settembre, dopo Stefano De Martino arriva Antonella Clerici

Antonella Clerici e Clementino su Rai 1, "Tradimento" su Canale 5 e la sfida perenne tra "Affari Tuoi" e "La Ruota della Fortuna": chi vince gli ascolti?

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Antonella Clerici e Clementino sono stati i protagonisti della prima serata televisiva su Rai 1 con la seconda puntata di Suzuki Jukebox, trainando così gli ascolti di Affari Tuoi dove Stefano De Martino arranca senza riuscire a superare negli ascolti Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna.

Ormai ci stiamo abituando alla sfida del prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: i numeri parlano chiaro e la preferenza per ora va a La Ruota della Fortuna. E subito dopo su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tradimento.

Su Rete 4 l’appuntamento del venerdì è sempre con Quarto Grado, dove si è parlato dei casi di Pierina Paganelli e Lilian Resinovich. Il protagonista della serata di Rai 2 è stato invece Riccardo Scamarcio col film Race for Glory: Audi vs Lancia. Mentre La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto del 19 settembre