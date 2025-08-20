Ascolti tv del 19 agosto, Yoga Radio Estate contro Restiamo amici

La serata di martedì 19 agosto intrattiene con grande musica, serie tv e film per tutti: chi ha vinto la gara di ascolti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Orietta Berti

Martedì 19 agosto 2025 la prima serata televisiva ha offerto al pubblico un mix variegato di generi tra film, serialità e intrattenimento. Su Rai 1 è andata in onda la commedia romantica Amore sul Danubio, mentre Rai 3 ha puntato sul divertimento all’italiana di Restiamo amici, con Michele Riondino e Alessandro Roja.

Su Canale 5 è stata la volta di Watson, la serie tv che porta mistero e azione nella prima serata Mediaset. Italia 1 ha invece trasmesso il secondo appuntamento di Yoga Radio Estate, il concerto estivo che porta sul palco grandi ospiti e artisti della musica italiana. Ma chi ha davvero conquistato la sfida di ascolti?

Notizia in aggiornamento a partire dalle 10