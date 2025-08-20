Ascolti tv del 19 agosto, Yoga Radio Estate contro Restiamo amici

La serata di martedì 19 agosto intrattiene con grande musica, serie tv e film per tutti: chi ha vinto la gara di ascolti

Foto di Paola Landriani

Paola Landriani

Lifestyle Editor

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Pubblicato: 20 Agosto 2025 09:14

Ascolti tv del 19 agosto, Yoga Radio Estate contro Restiamo amici
IPA
Orietta Berti

Martedì 19 agosto 2025 la prima serata televisiva ha offerto al pubblico un mix variegato di generi tra film, serialità e intrattenimento. Su Rai 1 è andata in onda la commedia romantica Amore sul Danubio, mentre Rai 3 ha puntato sul divertimento all’italiana di Restiamo amici, con Michele Riondino e Alessandro Roja.

Su Canale 5 è stata la volta di Watson, la serie tv che porta mistero e azione nella prima serata Mediaset. Italia 1 ha invece trasmesso il secondo appuntamento di Yoga Radio Estate, il concerto estivo che porta sul palco grandi ospiti e artisti della musica italiana. Ma chi ha davvero conquistato la sfida di ascolti?

 

Notizia in aggiornamento a partire dalle 10

Serie tv