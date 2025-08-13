Ascolti tv del 12 agosto, Yoga Radio Estate contro Alessandro Siani

Serata in musica quella del 12 agosto, tra grandi spettacoli e film per tutta la famiglia: chi ha vinto la gara degli ascolti

Anche nella calda settimana di Ferragosto la sfida per gli ascolti tv non si arresta: grandi appuntamenti con la musica nel palinsesto televisivo del 12 agosto, con la festa in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia con Yoga Radio Estate, l’evento musicale di Radio Bruno che ha acceso la prima serata di Italia1; mentre su Rai3 andava in onda La Grande Opera all’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia, dove il pubblico ha potuto ammirare il capolavoro buffo di Gioachino Rossini.

Ma durante la serata c’è stato anche spazio per i film e tanto intrattenimento: su Rai1 era in programma Tramite amicizia, commedia con protagonisti Alessandro Siani e Max Tortora. E ancora su Ra12 l’appuntamento era con la comicità di Enrico Brignano e il suo Ma… Diamoci del tour! In Europa.

Per gli appassionati del genere su Rete4 andava in onda la serie tv crime Delitti ai Tropici, e su Canale5 il film per famiglie Belle & Sebastien – L’avventura continua. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 12 agosto? Tutti i dati della serata.

Prima serata, ascolti tv del 12 agosto: vince (a sorpresa) Belle & Sebastien

Nella serata di ieri, martedì 12 agosto, su Rai1 Tramite amicizia ha interessato 1.333.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 Belle & Sebastien – L’avventura continua ha conquistato 1.821.000 spettatori con uno share del 15%, vincendo la gara degli ascolti.

Su Rai2 la replica di Ma… Diamoci del Tour! In Europa intrattiene 560.000 spettatori pari al 4.3%, mentre su Italia1 la serata in musica Yoga Radio Estate incolla davanti al video 923.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Il Barbiere di Siviglia segna 304.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 653.000 spettatori (5.5%).

Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 639.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Cani sciolti ottiene 453.000 spettatori (3.7%). Sul Nove Ghostbusters – Acchiappafantasmi raduna 353.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, dati del 12 agosto

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.458.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.779.000 spettatori pari al 26.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 861.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 471.000 spettatori (3.6%), mentre Fin Che la Barca Va appassiona 352.000 spettatori (2.5%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 669.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 560.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 965.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 520.000 spettatori (3.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 461.000 spettatori con il 3.2%.

Preserale, dati del 12 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1.926.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.832.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.484.000 spettatori (17%), mentre Sarabanda ha convinto 1.815.000 spettatori (17.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (267.000 – 3.1%), The Rookie totalizza 412.000 spettatori con il 4% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 515.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 401.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 440.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.667.000 spettatori (14.2%), e a seguire Blob segna 676.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 689.000 spettatori (5.5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 117.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 353.000 spettatori (3%) e sul Nove, dopo Little Big Italy, Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 395.000 spettatori con il 3.1%.