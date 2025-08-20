Yoga Radio Estate 2025, le pagelle del 19 agosto: Orietta Berti favolosa, ma Rebecca Staffelli è la vera regina (10)

Nella seconda puntata del Yoga Radio Estate 2025 Tananai conquista e Orietta Berti è favolosa, ma la vera protagonista è Rebecca Staffelli.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Rebecca Staffelli

Secondo appuntamento per Yoga Radio Estate 2025, lo spettacolo musicale, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, che porta sul palco i cantanti del momento e le hit dell’estate. A fare da cornice all’evento questa volta è Piazza Aurelio Saffi a Forlì, fra musica, atmosfere suggestive e un evento dal vivo coinvolgente.

Un programma imperdibile per chi ama la musica e non solo, alla scoperta di canzoni e personalità. Le nostre pagelle dell’evento, con i protagonisti di Yoga Radio Estate 2025.

Rebecca Staffelli vera mattatrice (10)

Ormai non ci sono dubbi: la vera protagonista del Yoga Radio Estate 2025 è Rebecca Staffelli. Figlia di Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia, e di Matilde Zarcone, ex valletta di Buona Domenica, Rebecca si sta guadagnando sempre di più uno spazio in televisione come conduttrice, dimostrando un enorme talento. Bellissima, ma sopratutto spigliata e con la battuta pronta, tiene il palco in modo perfetto.

Anche in questa seconda puntata la voce di Radio 101 ha dimostrato di essere all’altezza del suo compito. Scherza con il collega Stefano Corti, dando vita a teatrini divertenti e mai scontati. Conosce e sa gestire bene i tempi televisivi, dimostrando di essere una vera mattatrice. Con i suoi 27 anni d’età Rebecca sembra già una presentatrice affermata e con una lunga carriera alle spalle, grazie a sicurezza e bravura.

“Ambisco a diventare una conduttrice, radiofonica o televisiva. Credo che sia il mio posto, mi piace l’idea di essere una traghettatrice di quello che accade in un programma. E poi penso di essere brava a entrare in sintonia con le persone: l’intervista è un genere che mi affascina”, ha confessato al Corriere della Sera e per noi c’è già riuscita.

Impossibile non promuoverla a pieni voti in questa prova da presentatrice. Per noi il voto è 10!

Orietta Berti favolosa (8)

La classe non è acqua e a 82 anni Orietta Berti ci dimostra quanto il vero talento sia impossibile da nascondere. Il palco del Yoga Radio Estate 2025 è suo e quando inizia a cantare è impossibile non lasciarsi trasportare dalla sua energia. Orietta si è scatenata, intonando le hit più belle degli ultimi anni e coinvolgendo il pubblico sulle note degli ultimi successi.

Nina Zilli energica (7)

Energia unica per Nina Zilli che sul palco non si è risparmiata. Con un outfit scintillante, fra fiori dal sapore hippie e paillettes, la cantante ha presentato il suo nuovo singolo, intitolato Quello sbagliato, annunciando il duetto con i Finley. Una canzone fresca e romanticissima, anche divertente, con sonorità degli anni Sessanta, che si candida a diventare una delle più cantate dell’estate.

Nina, che in queste settimane è in giro per l’Italia con il suo Summer Tour 2025, ha portato al Yoga Radio Estate 2025 i suoi brani più amati, mentre i Finley hanno cantato l’iconica Diventerai una star, canzone del 2006 che ha segnato un’epoca e che è impossibile non canticchiare ascoltandola in tv.

Tananai ipnotico (8)

Il più ipnotico sul palco però è stato lui: Tananai! L’artista nel corso della serata ha presentato Bella Madonnina, il suo nuovo singolo. Reduce dal successo del tour europeo, il cantante ha mostrato un’energia unica durante la serata, dimostrando, ancora una volta, una personalità carismatica e che sa attirare l’attenzione. La canzone? Ci è piaciuta tantissimo, grazie non solo alla storia di una notte spensierata a Milano, ma anche alla sua capacità interpretativa.