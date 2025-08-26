Yoga Radio Estate, anticipazioni del 26 agosto: gli ospiti sul palco

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Rebecca Staffelli conduce "Yoga Radio Estate"

Un’altra serata all’insegna della grande musica quella di stasera, martedì 26 agosto 2025. Torna Yoga Radio Bruno Estate, l’evento musicale che illumina la prima serata di Italia 1 con performance dal vivo, ospiti d’eccezione e tanta energia estiva.

Dopo il successo delle prime due puntate, anche stasera il palco si trasforma in un vero e proprio festival sotto le stelle, pronto ad accogliere artisti amati dal grande pubblico e nuove proposte della scena musicale italiana. Ecco chi vedremo sul palco.

“Yoga Radio Estate”, gli ospiti sul palco della terza puntata

L’estate 2025 volge al termine, ma la voglia di cantare, ballare e lasciarsi trasportare dalle canzoni che hanno accompagnato le giornate più calde e spensierate della stagione sembra non finire mai. Per questo motivo, anche stasera, martedì 26 agosto, Yoga Radio Bruno Estate promette un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica.

La terza puntata si svolge in piazza Roma a Modena, luogo simbolo della città, e propone un programma ricco di performance e sorprese. La serata, registrata l’11 luglio, porta sul palco alcuni dei nomi più apprezzati della musica italiana contemporanea, con un mix di generi e stili che sapranno accontentare tutti i gusti.

Come sempre, a condurre la puntata ci saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti, due volti noti e amati dal pubblico televisivo, pronti a introdurre ogni artista e a coinvolgere gli spettatori con le colonne sonore più belle dell’estate. Non mancherà, inoltre, lo speaker Enzo Ferrari, che con il suo carisma contribuirà a creare l’atmosfera festosa e coinvolgente tipica di Yoga Radio Estate.

“Raccontiamo le emozioni che la musica porta attraverso i cantanti. Cuore del programma sono le canzoni, però diamo un pizzico di leggerezza in più. Credo che essere ironici e divertenti porti un po’ di spensieratezza nelle case” ha raccontato Stefano Corti.Un obiettivo bellissimo, che ha trovato conferma nei precedenti appuntamenti grazie al caloroso affetto del pubblico.

E la musica non si ferma: tra gli ospiti principali di questa puntata ci saranno Anna Tatangelo, Antonia, Baby K, Bianca Atzei e Chiamamifaro, pronti a emozionare il pubblico con le loro hit più recenti. Non mancheranno momenti di puro divertimento e ballo grazie a Paola Iezzi, Fabio Rovazzi e Dani Faiv, ma anche a Fred De Palma, Joan Thiele, Kekko dei Modà e LDA, capaci di far scatenare la piazza con ritmi travolgenti.

Non potevano mancare, tra i nomi più attesi, anche Levante, Noemi, Rhove, Rocco Hunt, Sangiovanni, Serena Brancale e il trio formato da Shablo, Joshua e Tormento, che porteranno sul palco il meglio della scena musicale italiana. A completare una line-up già di altissimo livello, ci sarà Mimì, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor sotto la guida di Manuel Agnelli, pronta a regalare al pubblico una performance indimenticabile.

Dove vedere “Yoga Radio Estate”

La terza puntata di Yoga Radio Estate va in onda stasera, martedì 26 agosto a partire dalle 21.25 in prima serata su Italia 1. Per chi preferisce seguire lo show in mobilità o da casa senza sintonizzarsi sulla televisione, lo spettacolo è disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo a tutti gli appassionati di non perdere neanche un istante della musica più calda dell’estate.