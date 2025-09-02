Yoga Radio Estate, anticipazioni del 2 settembre: scaletta e ospiti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Dopo le date di Reggio Emilia, Forlì e Modena, Yoga Radio Bruno Estate torna in tv ancora una volta con le esibizioni di Modena. L’appuntamento con lo show musicale che ha animato le piazze italiane dell’Emilia Romagna è per il 2 settembre alle 21.25 su Italia1, con tanta musica e tantissimi ospiti. Alla conduzione, sempre Roberta Staffelli e Stefano Corti. Con loro, lo speaker Enzo Ferrari.

Yoga Radio Estate, gli ospiti sul palco della quarta puntata

“L’estate sta finendo”, cantavano i Righeira qualche anno fa, ma l’Italia ha ancora voglia di ballare e divertirsi con i tormentoni della bella stagione. E così, dopo la serata in musica con Cornetto Battiti Live Compilation, Mediaset propone un altro appuntamento con gli artisti più amati del panorama musicale italiano del momento.

Si tratta di Yoga Radio Bruno Estate, l’evento musicale che anima la prima serata di Italia1 con performance dal vivo e tanti ospiti della scena musicale nostrana. La tappa di Modena – gremita lo scorso 10 luglio in piazza Roma – viene adesso trasmessa in tv con tutta la sua energia, con tanto di performance live e interviste dal backstage. A condurre la serata sono Rebecca Staffelli, Stefano Corti, volti amatissimi dal pubblico, accompagnati da Enzo Ferrari. Un trio affiatato che mette in scena simpatia e ritmo, accompagnando il pubblico tra musica, racconti e curiosità degli artisti protagonisti.

Intervistata da Tv, sorrisi e canzoni, Staffelli ha descritto lo show come trasversale: “Sul palco si alternano artisti di ogni epoca, non solo quelli amati dalla Generazione Z. Anche nel pubblico vediamo divertirsi genitori, nonni e ragazzini”.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata ci saranno i The Kolors, che con i loro tormentoni tengono compagnia ai loro fan ormai da anni; BigMama, Emis Killa, Benji & Fede, pronti a fare ballare il pubblico con i loro grandi successi. E ancora, direttamente da Amici di Maria De Filippi alcuni dei grandi protagonisti degli ultimi anni: da TrigNo, vincitore della categoria canto della scorsa edizione, passando per il duetto formato da Riki e Lorella Cuccarini e da quello composto da Sarah Toscano e Carl Brave, senza dimenticare Aka 7even.

Ma non finisce qui: sul palco salirà Sal Da Vinci, pronto a emozionare gli spettatori con i suoi brani, gli Eiffel 65, che faranno ballare il pubblico di Piazza Roma (e anche quello a casa), Michele Bravi e Mida, reduci dal successo del pezzo Popolare, e ancora i Gemelli Diversi, che porteranno sul palco le loro canzoni più celebri.

Non solo artisti italiani: a Yoga Radio Bruno Estate ospiti anche Sophie and the Giants e i Planet Funk.

Dove vedere l’ultima puntata di Yoga Radio Estate

La quarta e ultima puntata di Yoga Radio Estate va in onda stasera, martedì 2 settembre a partire dalle 21.25 in prima serata su Italia 1. Per chi preferisce seguire lo show senza sintonizzarsi in tv o vuole riguardarlo in un altro momento, lo spettacolo è disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo a tutti gli appassionati di non perdere neanche un istante della musica più calda dell’estate.