Serata musicale su Rai 1, con il ritorno di The Voice Kids: domina invece l'amatissimo Claudio Amendola, in attesa del ritorno de I Cesaroni, con la fiction Il Patriarca 2

Fonte: IPA Antonella Clerici

Il palinsesto serale di venerdì 15 novembre è stato caratterizzato da due ritorni, rispettivamente sul fronte Rai e Mediaset. Abbiamo da pochissimo archiviato la finale di Io Canto Generation, che ecco altri giovanissimi talenti pronti a esibirsi. Sono quelli di The Voice Kids, format giunto da noi alla terza edizione. Spazio ai coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Berté e Arisa, guidati dalla conduttrice Antonella Clerici.

Il tutto su Rai 1, mentre su Rai 2 spazio a una prima Tv di una serie storica, giunta alla sua ventunesima stagione: NCIS. Attualità con Salvo Sottile e il suo Farwest invece su Rai 3. Stesso clima, quello dell’approfondimento giornalistico, su Rete 4, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che hanno condotto Quarto grado.

Per quanto riguarda Italia 1, invece, è andato in onda quello che è ormai un grande classico degli anni Duemila, Una notte al museo, con protagonista Ben Stiller. Una di quelle pellicole destinate a fare sempre centro, al netto di una prima serata ormai sempre più vicina alla seconda di un tempo (21:46). La copertina spetta però di diritto al ritorno di Claudio Amendola e de Il Patriarca 2. Questo è il personaggio più cattivo e complesso della sua carriera, ha detto l’attore e regista, e non si stenta a crederlo.

Prima serata, ascolti tv del 15 novembre

Quello di The Voice Kids è un format che piace e la squadra dei giudici funziona decisamente bene. Non sorprende, dunque, che abbia interessato 3.451.000 spettatori, pari al 21,5% di share. La rete pubblica nazionale batte Mediaset per quanto riguarda i pesi massimi messi in campo. L’altro grande esordio di serata, infatti, si è fermato al 13,4% di share. Parliamo de Il Patriarca 2 con Claudio Amendola, che ha conquistato 2.250.000 spettatori.

Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 658.000 spettatori (3.4%) e N.C.I.S. Hawaii 497.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 Una notte al museo ha raggiunto 749.000 spettatori (4.6%). Rivincita Mediaset sul fronte dell’approfondimento, con 1.163.000 spettatori (8.1%) per Quarto Grado su Rete 4, a fronte dei 565.000 spettatori (3.4%) per Farwest di Salvo Sottile.

Il pubblico fedele di Propaganda Live ha risposto su La7 come al solito: 903.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 le repliche di Pechino Express – La Rotta del Dragone valgono 376.000 spettatori (2.3%). Fratelli di Crozza sul Nove, infine, si è attestato su 1.184.000 spettatori (6.4%).

Access Prime Time, dati del 15 novembre

Su Rai 1 ben 4.223.000 spettatori (21.6%) per Cinque minuti, che prepara il terreno per Affari Tuoi con l’apprezzatissimo Stefano De Martino, che conquista 5.357.000 spettatori (26.2%). Per quanto riguarda Rai 2, 472.000 spettatori (2.3%) per TG2 Post. Su Rai 3, invece, Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 1.124.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.417.000 spettatori (6.9%).

Passando a Mediaset, 1.176.000 spettatori (6%) per N.C.I.S. – Unità Anticrimine. Questi i numeri del primo episodio, leggermente in crescita con il secondo: 1.349.000 (6.6%). Striscia la Notizia su Canale 5 invece ha raccolto 2.854.000 spettatori (13.9%). Sguardo rivolto poi a Rete 4, con 4 di Sera, che ha interessato 932.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 1.052.000 nella seconda (5.1%).

Non delude Otto e Mezzo, che attira 1.782.000 spettatori (8.7%) su La7, mentre su Tv8 100% Italia vede giocare da casa 407.000 spettatori (2%). Sul Nove, infine, Amadeus ottiene 467.000 spettatori (2.4%) nella prima parte e 653.000 nella seconda (3.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 15 novembre

Ottimo risultato de L’Eredità – La Sfida dei 7, che su Rai 1 ha intrattenuto 2.896.000 spettatori (20.5%). Per quanto riguarda L’Eredità, invece, la quota è mutata notevolmente, fino a 4.070.000 spettatori (24%). Su Rai 2 è andato in onda il match di ATP Finals Bolelli/Vavassori contro Arevalo e Pavic, che ha totalizzato 478.000 spettatori (3.5%). A seguire poi Medici in Corsia, con 378.000 spettatori (2%). Rai 3, invece, ha incollato alla Tv 2.544.000 spettatori (14.5%) con il TGR, mentre Blob ha fatto segnare 906.000 spettatori (4.8%), così come Nuovi Eroi sigla 858.000 spettatori (4.4%).

Su Mediaset, invece, Canale 5 ottiene 2.222.000 spettatori (16.7%) con Gira La Ruota della Fortuna, mentre sono stati 3.568.000 gli spettatori (22.3%) per La Ruota della Fortuna. Su Italia 1 si attesta su 458.000 spettatori (3.2%) Studio Aperto Mag, mentre C.S.I. – Scena del Crimine vede 472.000 spettatori (3.2%). Su Rete 4 spazio a La Promessa, che ha interessato 747.000 spettatori (4%).

Su La7 Famiglie d’Italia con 272.000 spettatori (1.8%), su Tv8 invece 4 Ristoranti, con 436.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, infine, Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo con 396.000 spettatori (2.2%).