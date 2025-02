Ascolti tv del 11 febbraio, prima serata di Sanremo 2025. Punta oltre il 68% di share

Fonte: Getty Images Carlo Conti e Jovanotti a Sanremo 2025

È iniziato Sanremo 2025. Carlo Conti, con Antonella Clerici e Gerry Scotti, hanno condotto su Rai 1 la prima serata del Festival, martedì 11 febbraio, durante la quale hanno cantato tutti i Big in gara per un primo ascolto delle canzoni.

Il confronto con il Festival di Amadeus è inevitabile, ma la vittoria negli ascolti tv è data per scontata. D’altro canto, il resto della programmazione non offre grandi spunti.

Per chi proprio non ha voluto seguire Sanremo 2025, Canale 5 ha mandato in onda il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani, Benvenuti al Sud. Italia 1 ha proposto Le Iene – Show, coi migliori servizi del programma d’inchiesta.

Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della telefonata di Trump a Vladimir Putin ribadendo la sua volontà di incontrare presto il Presidente russo per poter «mettere fine alla guerra orribile» in Ucraina e delle polemiche politiche sul caso Almasri e sui centri in Albania. Mentre su La7 Giovanni Floris ha condotto DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv dell’11 febbraio

Su Rai 1 Sanremo 2025 incolla al piccolo schermo 13.029.000 spettatori pari al 51.68% di share nell’anteprima Sanremo Start dalle 20:41 alle 21:10, 15.713.000 spettatori pari al 63.61% nella prima parte in onda dalle 21:15 alle 23:26, 7.992.000 spettatori pari al 68.71% nella seconda parte in onda dalle 23:30 all’1:20 spettatori pari al di share.

Mentre su Canale 5 Benvenuti al Sud conquista 1.242.000 spettatori con uno share del 5.31%. Su Rai2 Amore e Morte a Venezia intrattiene 388.000 spettatori pari all’1.53%. Su Italia1 Le Iene Top incolla davanti al video 614.000 spettatori (3.24%). Su Rai3 Nowhere Special: Una storia d’amore segna 315.000 spettatori e l’1.22%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 344.000 spettatori (1.75%). Su La7 DiMartedì raggiunge 967.000 spettatori e il 4.32% (presentazione 7 minuti: 911.000 – 3.42%, Più: 287.000 – 2.82%). Su Tv8 Venom ottiene 194.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove la maratona in replica di Little Big Italy raduna 116.000 spettatori (0.6%).

Access Prime Time, dati dell’11 febbraio

Su Rai1 Il primaFestival raccoglie 9.234.000 spettatori (40.46%). Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori 2.068.000 pari al 7.91%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 275.000 spettatori con l’1.04%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.156.000 spettatori con il 4.68%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 989.000 spettatori (4.14%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.302.000 spettatori (4.99%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 851.000 spettatori e il 3.58% nella prima parte e 606.000 spettatori e il 2.31% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.245.000 spettatori e il 4.93%. Su Tv8 4 Hotel ha interessato 316.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 396.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.586.000 spettatori pari al 24.46%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.980.000 spettatori pari al 27.38%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.193.000 spettatori (16.19%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.348.000 spettatori (19.65%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (522.000 – 3.95%), Blue Bloods totalizza 547.000 spettatori con il 3.3%, nel primo episodio, e 702.000 spettatori con il 3.47%, nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 508.000 spettatori (3.28%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 601.000 spettatori (3.08%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.504.000 spettatori (13.21%). A seguire Blob segna 1.000.000 spettatori (4.88%) e Via dei Matti n.0 sigla 848.000 spettatori (3.86%). Su Rete4 La Promessa interessa 900.000 spettatori (4.45%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 314.000 spettatori pari all’1.96%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)