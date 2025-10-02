Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Se l’esito della guerra degli ascolti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti sembrava scontato, dobbiamo ricrederci. Affari Tuoi sembra risalire la china ma bisogna vedere se la crescita si manterrà costante.

Intanto, indubbiamente gli ascolti del 30 settembre fanno pensare che Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi su Rai 1 stia accorciando le distanze da La Ruota della Fortuna, capitanata da Gerry Scotti su Canale 5. Ora ottobre è tutto da giocare.

Per quanto riguarda la prima serata, Michelle Hunziker ha condotto la seconda puntata di Io Canto Family su Canale 5 e Rai 1 ha risposto con Il Commissario Montalbano che, sebbene in replica, è difficile scalzare dal podio.

Su Rete 4 è tornato Realpolitik, mentre su Rai 3 l’appuntamento del mercoledì è con Chi l’ha visto? dove si è parlato dell’ennesimo colpo di scene nel caso di Chiara Poggi. Rai 2 ha trasmesso una puntata della serie Occhi di gatto, mentre su Italia 1 è andato in onda il film San Andreas. Su La7 è tornato Lezioni di Mafie.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del primo ottobre