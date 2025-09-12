Anticipazioni Tim Music Award 2025, la scaletta della prima serata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Getty Images Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono il "Tim Music Award 2025"

L’estate è ormai finita, ma la voglia di musica non conosce stagioni. Stasera, 12 settembre, la Rai propone un nuovo appuntamento musicale con i Tim Music Award 2025, la prima di due serate che premiano le canzoni che hanno fatto da colonna sonora della stagione più calda dell’anno.

Un’occasione per rivivere i successi che hanno animato l’estate e celebrare nuovi talenti emergenti. Un evento imperdibile, con grandi ospiti e due conduttori ormai affiatati e amatissimi dal pubblico. Scopriamo gli artisti sul palco.

“Tim Music Award 2025”, la scaletta dei cantanti sul palco

Tutto pronto per la prima serata dei Tim Music Award 2025. Stasera, venerdì 12 settembre, l’Arena di Verona apre le porte a un appuntamento annuale imperdibile. Sul palco tornano Vanessa Incontrada e Carlo Conti, duo ormai indivisibile per la quattordicesima volta a conduzione dell’evento.

Ma non solo: insieme a loro, anche Enrico Brignano e Andrea Pucci per dare vita a una serata all’insegna dell’intrattenimento e della buona musica.

L’obiettivo? Farci cantare, ballare, e premiare gli artisti e le artiste che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico negli scorsi mesi.

Una line up fittissima, che attraversa generazioni, pronta a cantare su uno dei palchi più belli d’Italia in due serate di grandi emozioni.

Al momento, non è ancora chiara la scaletta precisa di chi si esibirà sul palco questa sera. I cantanti sono molti, e le due serate ricchissime di musica. Ecco la lista completa degli artisti, in ordine alfabetico, che potremo vedere e acclamare nel corso delle due serate del Tim Music Awards 2025.

Achille Lauro

Alfa

Anna

Annalisa

Antonello Venditti

Astro

Bresh

Brunori Sas

Elodie

Eros Ramazzotti

Fabri Fibra

Fedez

Fiorella Mannoia

Gaia

Gigi D’Alessio

Giorgia

Guè

Il Volo

Irama

Laura Pausini

Lazza

Ligabue

Luchè

Lucio Corsi

Marco Masini

Marco Mengoni

Mario Biondi

Max Pezzali

Nayt

Olly

Papa V

Nerissima Serpe

Fritu

Pinguini Tattaici Nucleari

Pooh

Rose Villain

Tananai

The Kolors

Umberto Tozzi

I premi di “Tim Music Award 2025”

L’evento, oltre a portare movimento ed emozione, premierà gli artisti con alcuni riconoscimenti importantissimi. Durante le serate, saranno premiati gli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, ma anche i singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025.

Spazio anche ai riconoscimenti per i grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE.

Non mancheranno, poi, degli importanti Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile. Ogni premio sarà il riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico e la spinta per continuare a cantare e produrre le colonne sonore che da sempre ci rimangono nel cuore.

Dove e quando vedere “Tim Music Award 2025”

L’appuntamento con la prima delle due serate dei Tim Music Award 2025 è programmato per stasera, venerdì 12 settembre, in diretta in prima serata su Rai 1.

Per chi preferisce seguire l’evento online, sarà possibile assistere allo show in streaming su RaiPlay, con accesso gratuito da qualsiasi dispositivo. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera dell’Arena di Verona comodamente da casa, ascoltare le performance dal vivo dei grandi artisti e non perdere nemmeno un momento delle emozioni e dei premi della serata.